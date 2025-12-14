"Bares für Rares": Larissa Marolt lehnt 3.500-Euro-Deal ab

Bei der Weihnachtsfolge von Bares für Rares XXL sorgte Larissa Marolt (33) kürzlich für Spannung. Die Kärntner Schauspielerin brachte eine besondere Rarität mit: eine Geschenknadel, die angeblich von Kaiser Franz Joseph I. stammt. Nach Aussage der Expertin Heide Rezepa-Zabel datiert das Schmuckstück, das aus Gold und Diamanten besteht, auf die Jahre 1872 bis 1887. Den Schätzwert setzte die Expertin auf 2.000 bis 2.500 Euro. Die 33-Jährige hatte jedoch auf 7.000 Euro gehofft und von Moderator Horst Lichter (63) beinahe keine Händlerkarte erhalten. "Weil bald Weihnachten ist", erklärte er schmunzelnd und machte eine Ausnahme.

Die Geschichte hinter der Rarität gab dem Auftritt zusätzlich Glanz: Larissas Mutter soll die Nadel vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert haben, wie das Model in der Sendung erzählte. Trotz regem Interesse unter den Händlern und einem anfänglichen Bieterwettstreit endeten die Gebote schließlich bei 3.500 Euro. Für den ehemaligen Dschungelcamp-Star war das jedoch nicht genug, sodass sie sich entschied, die Geschenknadel zu behalten. "Ich stecke sie mir jetzt selbst an", erklärte sie lachend, nachdem sie das Schmuckstück wieder an sich genommen hatte.

Schon Anfang Dezember war bekannt geworden, dass Larissa mit einem Familienerbstück an der festlichen XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" teilnehmen wird. Die prachtvolle Kulisse von Schloss Drachenburg und die feierliche Stimmung der Sendung sorgten bei vielen Zuschauern für echtes Weihnachtsflair. Nicht nur die spannende Geschichte der Geschenknadel, sondern auch musikalische Einlagen und weitere Schätze, die im Verlauf der Show präsentiert wurden, machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Anzeige Anzeige

Larissa Marolt bei der Aufzeichnung einer Talkshow in Hamburg 2018

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel