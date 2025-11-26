Aleks Petrovic ehrlich: Sein Verhalten erschreckt ihn selbst

Die Negativschlagzeilen rund um Aleks Petrovic (34) reißen nicht ab. Mit jeder neuen Folge von Temptation Island V.I.P., die ausgestrahlt wird, mehren sich die Vorwürfe – daher sieht sich Aleks nun gezwungen, sich in seiner Instagram-Story erneut zu entschuldigen. Der Realitystar nennt sein Verhalten "einfach nur blamabel". "Es ist wirklich sehr erschreckend, dass ich tatsächlich dachte, dass ich im Recht bin. Das ist echt peinlich und unangenehm", gesteht er und fügt hinzu: "Ich bin maßlos enttäuscht von mir selbst."

Er gibt zu, dass er nach dem ersten Lagerfeuer ein verletztes Ego hatte und sich die Situation so immer weiter hochgeschaukelt hat. Dabei kann er heute anerkennen, dass Vanessa eigentlich nichts Schlimmes getan hat. Ein sensibles Thema sei für ihn die Sexflaute des Paares gewesen – allerdings habe er selbst darüber viel mehr gesprochen als seine Verlobte. "Ich weiß nicht, wie ich mich da so reinsteigern konnte. Anstatt zu entschleunigen, habe ich noch Öl ins Feuer gegossen", schüttelt er den Kopf.

Trotz Aleks' wiederholter Entschuldigungen scheint der Shitstorm vorerst noch nicht vorüberzuziehen – die Vorschau für die nächste Folge verspricht nämlich eine weitere Eskalation. Beim heiß ersehnten Einzellagerfeuer bekommt Vanessa endlich die heimlich aufgenommene Tonspur ihres Partners vorgespielt, die im Netz bereits für Furore sorgte. Wie in der Vorschau zu sehen ist, kullern sowohl bei Vanessa als auch bei Moderatorin Janin Ullmann (44) die Tränen. Aleks vermutet Böses: "Wenn schon eine Janin als Moderatorin weint, dann sagt das alles aus. Dann habe ich Vanessa sehr verletzt. Das kann ich mir nicht verzeihen."

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."