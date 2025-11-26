Photoshop-Fail: Beyoncé erntet Kritik für neue Glamour-Fotos

Beyoncé (44) hat nach ihrem Auftritt beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas für Schlagzeilen gesorgt – allerdings aus einem eher unerwarteten Grund. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Musikerin nach dem Event mehrere Fotos von ihrem Auftritt, die sie beinahe makellos zeigen: glatte Haut, ein prall gefülltes Dekolleté und jugendliche Gesichtszüge. Bereits bei diesem Anblick wurden erste Kritiker stutzig, doch lieferten inzwischen kursierende, unbearbeitete Aufnahmen des Events für sie den sicheren Beweis: Die Sängerin hatte wohl zu Photoshop oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm gegriffen, um sich selbst jugendlicher und ihre Kieferpartie dezenter wirken zu lassen.

Besonders auf der Social-Media-Plattform X machten Fans schon bald ihrem Unmut über den in ihren Augen plumpen Täuschungsversuch Luft. "Okay, Photoshop", schrieb ein Nutzer, während ein anderer spöttisch kommentierte: "Die Bildbearbeitung ist echt brutal." Neben der Kritik erntete Beyoncé aber auch Lob für ihre Performance in Las Vegas, bei der die Sängerin in einem eng anliegenden Kunstleder-Jumpsuit die Bühne rockte. Das maßgeschneiderte Outfit betonte ihre durchtrainierten Kurven, während funkelnde Accessoires ihrem Racer-Look den letzten Schliff gaben. Auf der Bühne beeindruckte sie gesanglich einmal mehr mit ihrer unvergleichlichen Präsenz und ihrem Können – ganz ohne digitale Nachbearbeitung.

Auch abseits der Bilddebatte pflegt Beyoncé seit Jahren ein besonders kontrolliertes Verhältnis zur Öffentlichkeit. Die Musikerin kuratiert ihre Social-Media-Auftritte oft wie ein eigenes Kunstprojekt, zeigt ausgewählte Einblicke aus ihrem Leben, lässt Privates aber bewusst außen vor. Seit 2008 ist sie mit Rapper Jay-Z (55) verheiratet und trägt seither den Familiennamen Knowles-Carter. Freunde und Wegbegleiter beschreiben die dreifache Mutter oft als jemanden, der Nähe und Distanz sorgfältig austariert: Glamour im Scheinwerferlicht, Rückzug im Familienkreis. Viele Anhänger schätzen genau diese Balance und begleiten die Künstlerin nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen der sorgfältig erzählten Bilderwelt, die seit Jahren Teil ihres Dialogs mit den Fans ist.

beyonce Sängerin Beyoncé auf einem selbst veröffentlichten Foto vom Las Vegas Grand Prix im November 2025

Imago Jay-Z und Beyoncé auf einem Pressefoto vom Las Vegas Grand Prix im November 2025

Getty Images Blue Ivy und Beyoné bei ihrer Halbzeit-Show im NRG Stadium in Texas