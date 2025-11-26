Gewusst? In dieser Kult-Serie spielte Pedro Pascal mit

Pedro Pascal (50) ist aktuell mit seinem neuen Film "Eddington" in den deutschen Kinos zu sehen. In dem Horror-Western spielt der 50-Jährige den Bürgermeister einer Kleinstadt in New Mexico, der sich unheimlichen Ereignissen stellen muss. Doch lange bevor er als Serienliebling und Blockbuster-Star weltweit bekannt wurde, hatte Pedro eines seiner ersten Engagements in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen. In der vierten Staffel der beliebten Serie tauchte er als College-Student Eddie auf – damals noch unter dem Namen Pedro Balmaceda.

Eddie trifft in der ersten Folge der Staffel auf die Vampirjägerin Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar (48). Beide Charaktere fühlen sich anfangs am College etwas verloren, doch ihr kurzes Band endet abrupt, als Eddie zum Vampir wird. Buffy bleibt keine andere Wahl, als ihn zu pfählen. Die Szene ist kurz, aber ikonisch genug, dass Sarah 2023 auf Instagram einen nostalgischen Rückblick teilte. Pedro schilderte 2024 gegenüber Entertainment Tonight, wie herzlich der Dreh war. "Sie hatte Eis in ihrem Umkleide-Wagen und hat mir etwas abgegeben. Ich musste in meiner Vampirmaske Mittagessen", sagte er schmunzelnd.

Tatsächlich hat die kleine Rolle in "Buffy" Pedro entscheidend geholfen, seinen Traum zu verfolgen. In demselben Interview gab er zu, dass er damals weniger als sechs Euro auf seinem Konto hatte. Die Gage aus der Serie ermöglichte es ihm, weiter an seiner Schauspielkarriere zu arbeiten, bis er Jahre später mit Game of Thrones seinen großen Durchbruch feierte. Heute gehört er zu den größten Namen in der Branche und wird nicht nur für seine zahlreichen Rollen, sondern auch für seine sympathische Art gefeiert. Seine Fans sind sich jedenfalls einig: Pedro ist aus Hollywood und ihren Herzen nicht mehr wegzudenken.

Getty Images Pedro Pascal im Juli 2025

ActionPress/ Rex Features Sarah Michelle Gellar als Buffy Summers in "Buffy"

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler