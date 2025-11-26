Abschied: Gigi Birofio schießt gegen "Germany Shore"-Stars

Mit der fünften Folge von Germany Shore endete das Abenteuer für Gigi Birofio (26). Nachdem er als Gast dabei war, verließ der Realitystar die Show während einer Bootstour. Auf Instagram teilt er nun seine Gedanken zu seinem Abschied. "Leider ist 'Germany Shore das Budget ausgegangen und sie konnten Gigi nicht mehr bezahlen. Ist halt teuer, so einen dummen, unreifen, unerzogenen Typen mit zwei Gehirnzellen zu bezahlen. [...] Der Tag ist endlich gekommen, an dem ich 'Germany Shore' verlassen habe und mein Opa-Leben weiterführen kann", schreibt Gigi in gewohnt frecher Manier. Zudem richtet er sich an seine Germany Shore-Familie, mit der er während seiner Zeit jede Menge Drama durchlebte. Doch warme Worte sind bei Gigi selten: Während er nur für einige wenige Kollegen Komplimente übrig hat, verteilt er gleichzeitig Spitzen und sarkastische Bemerkungen quer durch die Runde.

"Fabian, ab sofort überreiche ich dir das Zepter, du ekelhafter F*cker. Walentina, ich hasse dich. Juliano, du Neandertaler. Enes, lass dir helfen, du brauchst dringend Unterstützung", betont der 26-Jährige mit provokantem Humor. Doch das war noch nicht alles: Auch Tommy Pedroni (30) bekommt eine Nachricht. Der Ex-Schwimmer hatte ihm die Freundschaft gekündigt, nachdem Gigi trotz einer eigentlich ausgeräumten Auseinandersetzung gegen seine Freundin Paulina Ljubas (28) geschossen hatte. "Tommy, beschütz' mal mehr deine Frau vor mir, du Lollipop. Pass auf deinen Pitbull auf", schreibt er. Gigi richtet außerdem Worte an Kuba und sagt, dass er bei dessen Anblick merke, wie "normal" er selbst sei. An Belly betont er, im Stressfall lieber sie zu rufen und ihr auch Schutzgeld zu zahlen. Zu Sahel äußert Gigi schließlich den anzüglichen Wunsch, von ihren Brüsten "erstickt" zu werden.

Bei "Germany Shore" geht es um Party, Drama und Eskalationen, die immer wieder neue Höhen erreichen. Doch Gigis Auftritt sorgte nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für massive Empörung. In einer Szene, die nach exzessivem Alkoholkonsum aufgenommen wurde, übergibt er sich nicht nur auf dem Teppich und dem Sofa, sondern trifft auch die Wand. Für viele Zuschauer war das einfach zu viel. "Das ist bei weitem das asozialste Verhalten, das ich je gesehen habe", empörte sich ein Nutzer unter dem Instagram-Clip des Formats. Einige User gingen noch weiter und bezeichneten das Format als "nur noch zum Fremdschämen", während ein weiterer kommentierte: "Noch nie was Ekligeres gesehen. 'Shore' wird dieses Jahr definitiv nicht geschaut."

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

Paramount+ Gigi Birofio, "Germany Shore"-Teilnehmer 2025