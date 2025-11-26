Mentale Verfassung: Lena Gerckes Hirn ist "momentan Matsch"

Lena Gercke (37) meldet sich mit einem ehrlichen Life-Update bei ihren Fans. Für Unternehmer und Influencer ist die Vorweihnachtszeit die wichtigste im Jahr – das bedeutet auch für Lena eine Menge Stress. Passend dazu teilt sie mit einer kleinen Anekdote einen offenen Einblick in ihre "derzeitige psychische Verfassung". "Habe gestern zwei Stunden das ganze Haus auf den Kopf gestellt, um eine Strumpfhose zu finden, die ich extra neu bestellt hatte für unsere heutige Christmas-Party von Leger. Um heute Morgen festzustellen: Ich hab sie einfach mit dem Karton weggeschmissen", berichtet sie in ihrer Instagram-Story.

Auch an einem Profi wie Lena scheint der ganze Trubel rund um Black Week und Weihnachten nicht spurlos vorbeizugehen. "Mein Hirn ist im Moment einfach nur Matsch", gesteht die zweifache Mama. Mit ihrem offenen Umgang zeigt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin aber, dass ihr trotz allem ihr Humor nicht verloren geht – zudem scheint die Vorfreude auf alles, was aktuell ansteht, dennoch zu überwiegen. Vor allem die jährliche Leger-Christmas-Party ist für sie ein aufregendes Event, bei dem sie und ihr Team all die Arbeit, die sie in das eigene Modelabel stecken, gebührend feiern.

Bei ihrem eigenen großen Event scheint das Model aber auf Nummer sicher gehen zu wollen, dass mit ihrem Outfit nichts schiefläuft. Vergangene Woche war Lena wie viele weitere Prominente zu Gast bei den 77. Bambi Awards in München. Auf dem roten Teppich erschien die 37-Jährige in einem eng anliegenden, transparenten schwarzen Kleid mit opulenten Spitzenapplikationen. Das Outfit zog viele Blicke auf sich – überlebte den Abend aber leider nicht. Auf Instagram dokumentierte sie den Fauxpas humorvoll und deutete mit ihrem Finger auf ein Loch im Stoff: "Spätestens als mein Kleid am Po gerissen ist, war es Zeit, nach Hause zu gehen!"

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

RTL / Bernd-Michael Maurer Model Lena Gercke bei "Die Höhle der Löwen", Staffel 18

Getty Images Model Lena Gercke, Bambi-Verleihung im November 2025