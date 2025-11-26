Justin Biebers Cadillac aus "Peaches"-Video wird versteigert

Justin Biebers (31) legendärer 1968 Cadillac Coupe DeVille aus dem Musikvideo zu seinem Hit "Peaches" wird versteigert. Der ikonische Wagen, auf dem der Sänger im Video nicht nur fährt, sondern auch tanzt, wird auf der Auktionsplattform Gotta Have Rock & Roll angeboten. Mit einem Mindestgebot von beeindruckenden 110.000 Dollar startet die Versteigerung, die noch bis zum 5. Dezember läuft. Das Fahrzeug ist ein Hingucker mit seinem frischen Lack und zeigt trotz seines Alters lediglich 30.000 Meilen auf dem Tacho.

Im Jahr 2021 begeisterte Justin seine Fans mit dem "Peaches"-Video, das inzwischen stolze 826 Millionen Aufrufe erreicht hat. Der Song selbst wurde weltweit ein riesiger Erfolg mit fast zwei Milliarden Streams. Der Cadillac, der mit seinem stilvollen Vintage-Design ein Highlight des Videos war, hat nun die Chance, Sammlerherzen höherschlagen zu lassen. Zudem hat die Auktion eine besondere Note: Laut dem Einlieferer werden die Erlöse für wohltätige Zwecke gespendet, was den Verkauf zu einem besonders schönen Anlass macht.

Der Kanadier, der durch Hits wie "Baby" und "Sorry" weltberühmt wurde, zeigte schon in der Vergangenheit eine Vorliebe für ausgefallene Fahrzeuge und extravagante Inszenierungen. In "Peaches" erschuf der Sänger eine beispiellose Verschmelzung von Musik, Design und Lifestyle. Der Cadillac, der jetzt unter den Hammer kommt, ist für Fans und Sammler nicht nur ein Auto, sondern ein Stück Musikgeschichte. Justin hat seine Karriere früh begonnen und ist seitdem sowohl als Musiker als auch als Stil-Ikone prägend – und nun bietet ein ganz besonderer Teil seiner Kreativität die Möglichkeit, Gutes zu tun.

Instagram / lilbieber Kyle Massey und Justin Bieber, August 2025

Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars

Instagram / lilbieber Justin Bieber mit seinem John Jack, September 2025