Jennifer Lawrence verrät skurriles "Hunger Games"-Erlebnis

Jennifer Lawrence (35) hat im Gespräch mit Leonardo DiCaprio (51) eine amüsante Anekdote vom Set von "Catching Fire" geteilt. Beim Dreh des zweiten Hunger Games-Films griff die Schauspielerin versehentlich zu einer falschen Pille. Nach eigener Aussage hatte sie an jenem Morgen statt eines Vitamins das Schlafmittel Ambien eingenommen, was wenig später zu unerwarteten Konsequenzen führte. In einer Tanzszene mit Philip Seymour Hoffman (†46) erlebte sie Halluzinationen und hatte große Probleme, ihre Texte zu behalten. Besonders genervt soll Kollegin Elizabeth Banks (51) reagiert haben.

Von diesem Missgeschick am Set erfuhr die Öffentlichkeit, als Jennifer und Leonardo in der "Actors on Actors"-Reihe von Variety über ihre Karrieren sprachen. Die Schauspielerin erzählte, Ambien habe die Wirkung, "gewisse Hirnregionen regelrecht abzuschalten", was bei Jennifer dazu führte, dass sie unentwegt Regisseur Francis Lawrence (55) Fragen stellte. Schließlich verlor Elizabeth ihre Fassung und bemerkte genervt, dass sie das Thema doch einfach fortführen sollten. Neben diesen humorvollen Anekdoten erinnerte Jennifer an die Zusammenarbeit mit Hoffman, der im Film den rebellischen Spieleleiter Plutarch Heavensbee spielte. Der allseits geschätzte Schauspieler verstarb 2014 überraschend.

Die Dreharbeiten zu "Catching Fire" verliefen ansonsten reibungslos, was auch Regisseur Francis Lawrence bestätigte, der die Hauptfilme der Reihe betreute. Jennifer, die als Katniss Everdeen das Gesicht des Franchise wurde, ist für ihre ungefilterte Art bekannt und hat schon öfter private Geschichten geteilt. Abseits der Dreharbeiten zu "Hunger Games" enthüllte sie, dass auch am Set von "Red Sparrow" ein Missgeschick mit Medikamenten passiert war, als sie versehentlich ein Aufputschmittel statt eines Schlafmittels nahm. Umso größer ist für viele die Vorfreude auf ein Wiedersehen: Für das geplante Prequel "Sunrise on the Reaping" soll Jennifer erneut in die Welt zurückkehren, in der sie damals Karrieregeschichte schrieb.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards 2025

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week 2025

ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"