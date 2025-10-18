Millionen: So hoch soll Jack Whites (†85) Vermögen sein

Die Musikwelt trauert um Jack White (†85), der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Der erfolgreiche Produzent, der einst als Horst Nußbaum geboren wurde, hinterlässt ein beeindruckendes Erbe – sowohl künstlerisch als auch finanziell, berichtet oe24. Sein Vermögen wird auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. White prägte das Schlager-Genre über Jahrzehnte hinweg und war zudem für internationale Hits verantwortlich. Mit Superstars wie Laura Branigan und David Hasselhoff (73) landete er zahlreiche chartstürmende Erfolge. Erst vor wenigen Wochen hatte er sich von seiner Ehefrau Rafaella getrennt, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

Jack White war nicht nur ein begnadeter Produzent, sondern auch ein kluger Geschäftsmann. Mit der Gründung von White Records im Jahr 1987 und seiner Produktionsfirma Jack White Productions AG sicherte er sich langfristige Einnahmequellen. Seine Arbeit brachte ihm über 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen ein, ein Beweis für seinen anhaltenden Erfolg. Doch nicht nur seine beruflichen Erfolge waren bemerkenswert, auch privat überraschte White immer wieder. Noch im hohen Alter wurde er mit seiner Partnerin Rafaella Vater von zwei weiteren Kindern, Maximilian und Angelina Melody. Unklar bleibt derzeit, was mit der Villa in Berlin-Grunewald, in der er zuletzt lebte, geschehen wird.

Der Tod des Musikproduzenten wirft weiterhin Fragen auf. Jack White wurde in seinem Schlafzimmer von seiner Haushälterin tot aufgefunden. Medienberichten zufolge sei eine Schusswaffe in der Nähe entdeckt worden, doch genauere Umstände wurden bislang nicht bekannt gegeben. Der Verlust des Ausnahmetalents erschüttert sowohl die Schlagerwelt als auch die Familie. Viele Fans und Wegbegleiter würdigen posthum sein Lebenswerk, das durch seine zahlreichen Hits und sein unternehmerisches Geschick weiterlebt. Seine Familie, darunter seine jüngsten Kinder und Rafaella, dürfte nun sein erhebliches Vermögen erben.

IMAGO / APress Jack White, Musikproduzent

Imago Jack White im August 2015

IMAGO / Eventpress Rafaella Nußbaum und Jack White, Juli 2025