So hart ist Juliano Fernandez' Fame-Fighting-Vorbereitung

Juliano Fernandez steht kurz vor seinem nächsten großen Kampf im Rahmen des Fame Fighting-Events. Am 18. Oktober wird der Reality-TV-Star erneut auf Tobias Pietrek treffen, gegen den er im vergangenen Jahr eine Niederlage einstecken musste. Diesmal will Juliano jedoch beweisen, dass er besser vorbereitet ist. Im Interview mit Promiflash erklärte er, wie intensiv die vergangenen Wochen für ihn waren: "Ich stehe in der Früh auf, gehe ins Training, dann esse ich, komme nach Hause, schlafe, gehe wieder ins Training, schlafe, esse, immer das Gleiche."

Um sich optimal vorzubereiten, verbrachte Juliano zwei Wochen in einem Trainingslager in Serbien. Die Bedingungen dort waren hart, doch genau das scheint ihn angespornt zu haben. "Da hat es geschneit. Da musste ich nachts raus und Holz hacken, weil wir keine Heizung hatten, mussten wir selber nachschüren", verriet er. Diese Herausforderung habe ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental gestärkt. Eine Woche vor dem großen Duell füge er seinem Plan nur noch leichtes Training hinzu, um etwas herunterzufahren und trotzdem fokussiert zu bleiben.

Auch Tobias zeigte sich vor dem großen Tag bereits angriffslustig. Der Realitystar polarisierte bei einer Pressekonferenz mit einer direkten Kampfansage an Juliano, die für Aufsehen sorgte. "Juliano, nach diesem zweiten Kampf, nach diesem Rückkampf, wirst du deine Boxkarriere sowas von an den Nagel hängen. Du wirst nie wieder bei Fame Fighting eingeladen. Auf Wiedersehen", kündigte er im Interview mit Promiflash an. Für ihn sei schon da klar gewesen: Wer diesen Abend verlässt, wird als Sieger im Rampenlicht stehen – der andere könnte seine Karriere im Ring beenden.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024

Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3