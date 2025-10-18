Aufregung vor dem Kampf: Wie geht es Fame-Fighting-Franzi?

Franziska Apollonia bereitet sich auf ihr großes Debüt im Fame-Fighting-Ring vor. Am 18. Oktober wird sie in der beeindruckenden Halle gegen ihre Kontrahentin Raffaela Caramela antreten. Im Vorfeld des Kampfes sprach der Reality-TV-Star im Promiflash-Interview über ihre Gefühle und enthüllte, dass sie schon jetzt eine gewisse Anspannung spüre. Doch interessanterweise sei nicht der bevorstehende Kampf der Grund für ihr Lampenfieber: "Ich habe es heute schon gemerkt, ich bin schon sehr aufgeregt, aber nicht wegen des Kampfes, sondern mehr vor der Menschenmenge."

Für Franziska ist dieser Auftritt ein besonderes Ereignis, wie sie weiter erklärte. "Das ist ja schon eine sehr große Halle, viele Zuschauer und es ist ja für mich das erste Mal ein Live-Event. Ich bin schon sehr nervös", fügte sie hinzu. Der bevorstehende Kampf gegen Raffaela bringe sie jedoch nicht aus der Ruhe – schon bei der Pressekonferenz zu dem Event am kommenden Samstag zeigte sie sich selbstbewusst, es mit ihrer Gegnerin aufzunehmen.

Neben vielen Reality-Urgesteinen werden sowohl Franziska als auch Raffaela die Neulinge im Ring von Fame Fighting sein. Beide Frauen gaben in der vergangenen Staffel von Temptation Island ihr TV-Debüt. Dass sie das Format nicht als Freundinnen verließen, hat nun direkte Konsequenzen: Ihre Streitigkeiten rund um Jeremy, den Ex-Partner von Raffa und Ex-Flirt von Franzi, werden sie nun mit ihren Fäusten austragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Anzeige Anzeige

TikTok / raffaela.caramela Raffaela, Kandidatin bei "Temptation Island"

Franzi ist vor der Menschenmenge nervöser als vor dem Kampf – könnt ihr das nachvollziehen? Total – so eine riesige Halle macht selbst Profis weiche Knie. Eher nicht – im Ring wartet doch die echte Herausforderung. Ergebnis anzeigen