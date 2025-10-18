Drama im Gerichtssaal: Denise Richards' Ex festgenommen

Am Freitag eskalierte die ohnehin angespannte Situation zwischen Denise Richards (54) und ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers vor Gericht. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Wild Things", hatte anlässlich laufender Scheidungsverhandlungen eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Aaron beantragt. Während der Anhörung in einem Gerichtssaal in Los Angeles kam es laut People zu einem Eklat: Aarons Mutter sagte aus und behauptete, Denise habe einen Dosenöffner auf ihren Sohn geworfen. Gleichzeitig bestritt sie, dass Aaron jemals handgreiflich oder bedrohlich geworden sei – ein Vorwurf, den Denise wiederholt erhoben hatte. Kurz nach der hitzigen Verhandlung wurde Aaron von Beamten der Los Angeles County Sheriff's Deputies festgenommen. Der genaue Grund der Festnahme ist bisher nicht bekannt.

Zeugen berichteten, dass Aaron lautstark mit den Beamten diskutierte, als diese ihn nach der Verhandlung abführten. Angeblich kehrten die Beamten später zurück, um Aarons Handy aus dem Gerichtssaal zu holen. Die Festnahme erfolgt, während Denise weiterhin versucht, die bereits im Juli erwirkte, vorübergehende einstweilige Verfügung gegen ihren Noch-Ehemann in eine dauerhafte Verfügung umwandeln zu lassen. Laut Fox News stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit mutmaßlichem häuslichen Missbrauch, jedoch bleiben die Einzelheiten der Anschuldigungen und der Festnahme bisher unklar. Weder Denise noch Aaron haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Privat blickten Denise und Aaron, die seit 2018 verheiratet sind, auf eine stürmische Beziehung, die auch vor Kameras sichtbar war. Die Schauspielerin, die als Model und Reality-TV-Star bekannt wurde, ist Mutter von drei Kindern und zeigte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr ein geregelter Familienalltag ist. Aaron, selbst als Schauspieler tätig, begleitete Denise bei öffentlichen Auftritten und unterstützte sie zeitweise bei Projekten, bevor sich der Haussegen dauerhaft schief hing. In ruhigeren Zeiten teilte Denise gern Einblicke in gemeinsame Abende daheim, während Aaron die Zweisamkeit außerhalb des Rampenlichts suchte – ein Kontrast zu den Bildern, die nun aus dem Gerichtssaal nach außen dringen.

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, Juni 2023

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, August 2024

