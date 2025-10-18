Kim Kardashian enthüllt: So toxisch war Ehe mit Kanye West

Es ist ein seltener Einblick in ihre frühere Beziehung mit Kanye West (48). Kim Kardashian (44) reflektiert offen über ihre gescheiterte Ehe mit dem Rapper. Im "Call Her Daddy"-Podcast mit Alex Cooper (31) erzählte die Reality-TV-Ikone, dass sie sich in der Partnerschaft "emotional oder sogar finanziell" nicht sicher gefühlt habe und die Ehe toxisch geworden sei: "Es ist wirklich schwer, eine Beziehung fortzusetzen, die vergiftet ist. Wenn man Kinder hat, ist es definitiv schwieriger zu gehen als zu bleiben." Sie schilderte, dass sie und der gemeinsame Nachwuchs keinen Kontakt zu Kanye haben: "Es ist wahrscheinlich ein paar Monate her, seit wir von ihm gehört haben." Die vier Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) wohnen bei ihr in Kalifornien. Gleichzeitig betonte die Unternehmerin: "Ich begrüße eine gute, gesunde Beziehung mit meinen Kindern und ihrem Vater."

Kanye behauptete öffentlich, sie enthalte ihm die Kinder vor – dem widersprach Kim: "Es ist keine Entführung, es ist eine Scheidung." Co-Parenting sei "nicht einfach" und verlaufe in "Wellen und Phasen." Im Gespräch blickte Kim auf viele gemeinsame Jahre zurück, in denen sie anfangs Kanyes Intellekt und seine Größe bewundert habe, bevor es schwierig wurde. Sie äußerte sich über öffentliche Entgleisungen, die auch ihre Familie trafen und über das Gefühl fehlender Stabilität. "Du wusstest nicht, was du bekommst, wenn du aufwachst", erinnerte sie sich an angeblichen Episoden, in denen plötzlich Luxusautos verschwunden seien: "Ich kam nach Hause und wir hatten etwa fünf Lamborghinis und wenn er einen Anfall hatte, waren sie alle weg."

Die Scheidung habe auch ihr Liebesleben nachhaltig geprägt. Öffentliche Angriffe auf Pete Davidson (31) während ihrer früheren Beziehung hätten Kim vorsichtig gemacht. "Das hat mich traurig gemacht. Das war nicht fair gegenüber Pete", merkte der The Kardashians-Star an und ergänzte: "Ich musste mich selbst retten, um für alle eine bessere Mutter zu sein. Ich denke, wenn alle älter sind, werden sie das verstehen und erkennen können." Heute ist die Vierfachmama solo: "Ich bin Single und bin vollkommen zufrieden." Ihre Priorität seien die Kinder und ihr Alltag – auch wenn North sie häufig dazu überrede, einen Freund zu finden.

Privat sucht Kim vor allem Kraft in Routinen: "Meine Aufgabe als Mutter ist es, dafür zu sorgen, dass meine Kinder bei ihrem Ablauf bleiben." Rückhalt findet sie besonders bei ihrer Familie. Kim erzählte, dass ihre Angehörigen sie nie gedrängt hätten, sondern Verständnis für ihre Situation und die vier Kinder zeigen. Nach außen hält die Influencerin vieles bewusst privat, um ihren Nachwuchs aus Konflikten herauszuhalten. Als Grund für die Scheidung nannte Kim unter anderem Kanyes öffentliche Worte gegen ihre Mutter Kris Jenner (69) sowie ihre Schwestern. Dennoch bereue sie die Ehe nicht – ganz im Gegenteil: "Eine über zehnjährige Beziehung mit vier wunderschönen Kindern ist kein Misserfolg."

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern