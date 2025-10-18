Prinz Harry und Meghan: War das der Anfang vom Ende?

Eine neue Lippenlese-These sorgt für Wirbel rund um Meghan Markle (44) und Prinz Harry (41): Bei der Gedenkfeier zum hundertsten Jahrestag des Waffenstillstands im November 2018 in der Westminster Abbey in London, wo die beiden Seite an Seite mit Prinz William (43) und Kate Middleton (43) erschienen, soll Meghan ihrem Mann eindeutige Anweisungen gegeben haben. Forensikerin Nicola Hickling, die die Szene für Channel 5 untersuchte, will gesehen haben, wie Meghan sagt: "Nutze die Gelegenheit". Harry habe nachgehakt: "Heute?", und leise "Süß" gemurmelt. Daraufhin soll Meghan präzisiert haben: "Mach es heute Abend". Harry habe darauf entgegnet: "Du weißt schon, dass das das Ende ist?", worauf Meghan entschlossen mit "Ja, ich weiß" geantwortet habe, so Hickling.

Die Szene spielte sich in einer Phase ab, in der bereits Gerüchte über Spannungen in der "Fab Four" kursierten. Am Vorabend waren Harry und Meghan beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall weiter hinten platziert gewesen, während die Queen (†96), Charles (76), William und Kate vorn saßen. Nur Tage später gaben Harry und Meghan die Trennung ihres Haushalts von Kensington Palace und den Umzug nach Frogmore Cottage bekannt, was Spekulationen um einen Bruch zusätzlich befeuerte. 2019 folgte der Austritt aus der gemeinsamen Royal Foundation mit William und Kate, die Gründung von Archewell und Meghans aufsehenerregendes "Danke, dass Sie fragen – nicht viele Menschen haben gefragt, ob es mir gut geht." im Interview mit ITV während der Afrika-Reise. Im Januar 2020 dann der Paukenschlag: Das Paar kündigte an, von royalen Hauptaufgaben zurückzutreten und ein neues Arbeitsmodell zwischen Großbritannien und Nordamerika zu suchen.

Privat traten Harry und Meghan in diesen Jahren öffentlich als Einheit auf – vom Händchenhalten bei Auftritten bis zu abgestimmten Outfits bei Gedenkterminen. Freunde beschrieben ihre Beziehung wiederholt als eng und schützend, Meghan betonte in Gesprächen die Bedeutung von mentaler Gesundheit und Zusammenhalt. Harry pflegt seit seiner Armeezeit enge Bindungen zu Veteranen, was später in die Invictus Games mündete, ein Herzensprojekt, das ihn bis heute begleitet. In Interviews erzählten beide, wie sehr sie sich im Alltag aufeinander verlassen und Entscheidungen als Team treffen. Diese Nähe, so wirkt es in Rückschau auf die Londoner Gedenkfeier, war auch an jenem stillen Novemberabend spürbar – in Blicken, Gesten und den wenigen Worten, die nun neue Deutungen erfahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan und Prinz Harry beim Royal British Legion Festival of Remembrance, London, 9. 11. 2019.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry