Juliano sicher: Er wird diesmal gegen Tobi Pietrek gewinnen

Juliano Fernandez tritt am 18. Oktober bei Fame Fighting erneut gegen Tobias Pietrek an. Diesmal will der Reality-TV-Star Revanche für seine Niederlage vom vergangenen Jahr nehmen. In einem Interview mit Promiflash sprach der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat über seine Hoffnungen und Vorbereitungen für den anstehenden Kampf. "Ich will unbedingt einen Rückkampf haben, weil ich das letzte Mal verloren habe. Es wäre doof, gegen jemand anderen zu kämpfen", erklärte er. Der Wettkampf steht für ihn ganz oben auf der Prioritätenliste, denn ein Sieg würde den Weg für zukünftige Kämpfe ebnen.

Um diesmal erfolgreich zu sein, hat Juliano seine Strategie grundlegend geändert. Im letzten Jahr musste er in nur zwei Monaten 14 Kilogramm abnehmen, was ihn körperlich stark belastete. "Ich stand im Ring drinnen, und ich war einfach so: 'Hauptsache nicht Knockout gehen'", gab er ehrlich zu. Die rasante Gewichtsreduktion lenkte ihn damals vom eigentlichen Training ab. Dieses Jahr hat er sich besser vorbereitet, trainiert konsequent in seiner Gewichtsklasse und legt den Fokus auf die richtige Boxtechnik. "Ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Jahr gut abschneiden werde", zeigte sich die TV-Bekanntheit optimistisch.

Auch Tobias hatte sich bereits im Vorfeld zu dem Duell geäußert und seinem Rivalen eine deutliche Kampfansage gemacht. In einem Interview mit Promiflash richtete er klare Worte an seinen Gegner: "Juliano, nach diesem zweiten Kampf, nach diesem Rückkampf, wirst du deine Boxkarriere sowas von an den Nagel hängen. Du wirst nie wieder bei Fame Fighting eingeladen. Auf Wiedersehen." Damit ließ der Sportler keinen Zweifel daran, wie selbstbewusst und entschlossen er in den Ring steigen wollte.

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Imago Tobias Pietrek beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 9. November 2024