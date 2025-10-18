Hat Hati Suarez für Fame Fighting einen Song geschrieben?

Hati Suarez steht kurz vor ihrem nächsten Kampf im Rahmen von Fame Fighting. Am 18. Oktober trifft die Reality-TV-Bekanntheit auf Jennifer Iglesias (27), die sich im Ring gegen sie behaupten will. Im vergangenen Jahr kämpfte Hati bereits bei dem Event gegen Walentina Doronina (25) und sorgte damals mit einem eigens geschriebenen Rap-Song für Aufsehen. Doch wie sie jetzt gegenüber Promiflash verrät, wird es keine musikalische Begleitung geben: "Diesmal habe ich keinen Track geschrieben."

Der Grund für ihre Entscheidung könnte in der Erfahrung ihres letzten Fights liegen. "Walentina wollte mich bloßstellen für meinen Rap, Jenny hat das bis jetzt nicht erwähnt, dementsprechend braucht sie auch keinen Disstrack von mir", erklärt Hati im Interview mit Promiflash. Statt einer verbalen Schelle in musikalischer Form fokussiert sie sich voll und ganz auf ihre Leistung im bevorstehenden Boxkampf. Die Influencerin kündigte selbstbewusst an: "Aber ich zeige ihr auf jeden Fall, wo es langgeht im Ring."

Im vergangenen Jahr hatte Hati viel Zeit und Energie in ihren musikalischen Angriff investiert. Innerhalb von nur drei Tagen entstand der Song, dazu Text und Video, mit dem sie Walentina auf höchst direkte Weise herausforderte. In dem Track rappte sie Zeilen wie: "Ich will dich fallen sehen, im Ring werd' ich dein Lachen nehmen. Ich will ja gar nicht viel außer dem Sieg und ein, zwei Backenzähnen." Zudem bezeichnete sie ihre Reality-TV-Kollegin unter anderem als "famegeiles Hobby-Monster."

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Influencerin

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, Realitystar