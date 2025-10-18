Das hält Cosimo Citiolos Frau von seinen Facetune-Bildern

Cosimo Citiolo (44) ist nicht nur durch seine Reality-TV-Auftritte ein Hingucker, sondern auch durch seine stark bearbeiteten Social-Media-Posts. Bei der Veranstaltung "The Ultimate Hype" sprach nun seine Frau Nathalie Gaus (34) offen über seine Bildbearbeitungskünste. Für sie ist das Ganze keine große Sache: "Ich sehe es eigentlich als Kunst an. Die Frauen bearbeiten ihre Bilder auch bis zur Unendlichkeit. Deswegen finde ich, sollte es bei den Männern auch kein Tabuthema sein", erklärte sie gelassen im Promiflash-Interview. Cosimos Ziel, wie auf den Filtern auszusehen, sei für sie nachvollziehbar.

Doch der "Checker vom Neckar" belässt es nicht nur bei digitalen Hilfsmitteln. Nathalie verriet gegenüber Promiflash, dass sich ihr Mann kürzlich Botox hat spritzen lassen, um seinem Idealbild näherzukommen. Gleichzeitig plane er weitere Schritte, um den Look zu perfektionieren. "Jetzt muss auch ein bisschen sein Bauch weg – vielleicht mit einer Fettabsaugung oder so. Das hat er auf jeden Fall geplant", fügte sie humorvoll hinzu. Diese Offenheit zeigt, wie locker die beiden mit Schönheitsfragen umgehen und sich dabei gegenseitig unterstützen.

Schon vor einigen Monaten sorgten Cosimos stark bearbeitete Urlaubsfotos auf Instagram für jede Menge Gesprächsstoff. Seine Follower waren damals kreativ und vor allem humorvoll in ihren Kommentaren. "Cosimo. Warum zeigst du immer Bilder von so 'nem fremden Mann? Wer ist das?", witzelte ein Nutzer unter einem seiner Bilder. Ein anderer konnte sich einen Seitenhieb auf die Bearbeitung nicht verkneifen: "Da ist er wieder… Mr. Photoshop. Ist das nicht etwas peinlich?" Besonders gefragt war die Frage nach einem "Facetune-Premium-Abo" – ein Kommentar, der zahlreiche Likes sammelte.

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Reality-TV-Stars

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Juli 2024

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo amüsiert Fans mit bearbeiteten Urlaubsbildern.