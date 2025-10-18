So hart trainiert Daymian Weiß für den Fame-Fighting-Kampf

Daymian Weiß bereitet sich intensiv auf seinen bevorstehenden Kampf bei Fame Fighting vor. Am 18. Oktober wird der Reality-TV-Star gegen Marco Cerullo (36) in den Ring steigen. Marco ist erst kürzlich für den verletzten Kevin Njie (29) eingesprungen. Nach der Pressekonferenz sprach Daymian mit Promiflash über seine Vorbereitung und verriet: "Ich trainiere am Tag zweimal, manchmal nur einmal, wenn ich nicht gut drauf bin. Aber ich bin voll fit." Er trainiere bereits seit zwei Monaten täglich und habe dabei große Fortschritte gemacht.

Neben seinem Trainingsplan hat auch seine Ernährung eine radikale Veränderung erlebt. "Mein Essen ist sehr krass geworden. Ich esse keinen Zucker, kein gar nichts", erklärte der Kämpfer. Die strenge Diät macht sich bereits deutlich bemerkbar: Innerhalb von vier bis fünf Wochen habe er über sechs Kilo abgenommen. Diese Disziplin scheint sich auszuzahlen. Daymian bezeichnete sich selbst als bestens vorbereitet und betonte, dass ihm seine bisherigen Erfahrungen im Ring einen Vorteil verschaffen könnten. "Ich bin topfit. Ich freue mich", zeigte er sich kämpferisch und motiviert.

Für Daymian ist der anstehende Kampf ein weiteres Highlight in seiner Karriere. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme in Reality-TV-Formaten wie Germany Shore, doch in den letzten Jahren hat er sich zunehmend dem sportlichen Wettkampf zugewandt. Seine Fans wissen, dass er nicht nur ehrgeizig ist, sondern auch stets offen über seine Herausforderungen spricht. Mit seinem Engagement zeigt er einmal mehr, wie wichtig ihm Fitness, Selbstdisziplin und persönlicher Erfolg sind – Werte, die auch abseits der Kameras eine große Rolle in seinem Leben spielen.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar

Imago Daymian Weiss und Marco Cerullo beim Staredown vor ihrem Duell bei Fame Fighting 3 in Essen.

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

