Trotz Bewunderung: Howard Stern hat nie mit Oprah gesprochen

Moderator Howard Stern (71) hat eine überraschende Enthüllung gemacht: Obwohl er ein großer Fan von Oprah Winfrey (71) ist, hat er noch nie ein direktes Gespräch mit der Talkmasterin geführt. Im Gespräch mit Andy Cohen (57) bei "Andy Cohen Live" auf SiriusXM erklärt der berühmte Radiomoderator: "Ich liebe Oprah. Ich folge ihr und genieße es, sie zu beobachten." Aber ein persönlicher Kontakt kam bisher nie zustande. Howard vermutet sogar, dass Oprah möglicherweise "Angst" vor einem Aufeinandertreffen mit ihm haben könnte.

Im Interview gab Howard außerdem preis, dass Oprah-Freundin Gayle King (70) einst den Vorschlag machte, sie alle zusammenzubringen. Er habe darauf bestanden, dass Oprah vorab informiert wird: "Du solltest das besser mit Oprah absprechen. Überrasche sie nicht mit mir." Seine Unsicherheit könnte auf frühere Kritik zurückzuführen sein, die Howard vor einigen Jahren äußerte. 2022 hatte er laut The Wrap kritisiert, wie sie mit ihrem Reichtum umgehe: "Oprah schämt sich nicht für ihren Reichtum. Sie liebt es, ihn auf Instagram zur Schau zu stellen." Dabei hob er hervor, wie beeindruckend ihre Anwesen, Gärten und das große Personal seien, die sie online zeige.

Howard Stern, bekannt für seine oft unkonventionellen Aussagen, bleibt trotz dieser Worte ein begeisterter Fan. Während Oprah für viele ein Symbol von Empathie und Bodenständigkeit ist, zeigte Howard sich fasziniert von ihrer scheinbaren Unbekümmertheit im Umgang mit ihrem Luxusleben. Trotz seines gewissen Respekts für sie scheint die Beziehung zwischen den beiden Medienschaffenden kompliziert zu bleiben – geprägt sowohl von Anerkennung als auch vorsichtiger Zurückhaltung. Dass Howard trotzdem ein treuer Follower der Unternehmerin bleibt, zeigt, wie sehr Oprah als Persönlichkeit beeindruckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Stern im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Stern, ehemaliger "America's Got Talent"-Juror