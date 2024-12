Taika Waititi hat Gastauftritt in "Die Simpsons" vergessen

Taika Waititi (49), der bekannte Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler, gestand kürzlich, dass er vergessen hatte, in der Kultserie Die Simpsons mitgewirkt zu haben. Gegenüber Entertainment Weekly erzählte er, dass er sich nicht mehr an seinen Gastauftritt erinnerte, bis ihm ein Freund ein Bild von der Sendung schickte. Taika war überrascht, als er dieses sah und fragte: "Was ist das?" Erst als sein Bekannter ihm sagte: "Du warst in den Simpsons", wurde ihm bewusst, dass er tatsächlich Teil der beliebten Serie war.

Der neuseeländische Filmemacher hatte sich eigentlich einen Kindheitstraum erfüllt, als er 2023 in der Episode "Murder, She Boat" sich selbst spielte und somit Teil der langjährigen Zeichentrickserie wurde, die er seit seiner Jugend liebt. Diese Vergesslichkeit ist für ihn kein Einzelfall: Auch bei der britischen Comedyserie "Year of the Rabbit" aus dem Jahr 2019 hatte er Schwierigkeiten, sich an seine Rolle zu erinnern. "Was habe ich da gemacht?", fragte er im Interview und musste schmunzeln. Erst nach einigem Nachdenken erinnerte er sich an seinen Auftritt mit großem, lustigem Schnurrbart, Zylinder und Akkordeon.

Taika ist mit der Sängerin Rita Ora (34) verheiratet und bekannt für Filme wie "Jojo Rabbit" und "Thor: Tag der Entscheidung". Neben seiner Regiearbeit leiht er auch oft Figuren in Zeichentrickfilmen seine Stimme. Während des Lockdowns nahm er an dem Stop-Motion-Kurzfilm "Save Ralph" teil, in dem er einen Hasen sprach und damit auf das Thema Tierversuche und Tierquälerei aufmerksam machte. Außerdem lieh er seine Stimme der Figur Mo im Pixar-Film "Lightyear" und zeigte sich begeistert von dem Film sowie seinem überraschenden Twist. "Das ist ein großartiges Abenteuer", schwärmte Taika. "Ich liebe die Wendung gegen Ende. Als ich den Film sah, dachte ich: 'Was?!'"

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/Actionpress Szene aus "Die Simpsons"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige