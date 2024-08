So süß gratuliert Rita Ora ihrem Mann Taika zum Geburtstag

Happy Birthday, Taika Waititi! Der Thor-Regisseur ist nun 49 Jahre alt. Seine Frau Rita Ora (33) ehrt das Geburtstagskind zu seinem Ehrentag mit einer Bilderreihe auf Instagram. Die Schnappschüsse zeigen das Paar gemeinsam mit einigen Freunden, darunter James Cameron (70) und Camila Cabello (27), bei Taikas mutmaßlicher Geburtstagsparty. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Löwe. Mit einigen Erinnerungen und Lachern", schreibt Rita liebevoll unter dem Beitrag.

Zahlreiche Follower schließen sich den Glückwünschen der "Anywhere"-Interpretin an und füllen die Kommentarspalte mit liebevollen Worten. "Alles Gute an deinen legendären Ehemann Taika Waititi!", schreibt ein Nutzer. Neben Geburtstagswünschen finden sich auch einige Kommentare, in denen Taikas prominente Gäste thematisiert werden. Die Fans scheinen vor allem an der Anwesenheit der "Havana"-Interpretin interessiert zu sein. "Wir brauchen eine Rita und Camila Kollaboration", heißt es mehrfach unter dem Post.

Rita und der "Avengers: Endgame"-Darsteller gehen seit etwa sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im August 2022 hatte das langjährige Paar den Schritt vor den Traualtar gewagt. Die "Don't Think Twice"-Interpretin plauderte in einem früheren Interview mit The Sun aus, was ihr Schlüssel zu einer erfüllten Ehe ist: "Was funktioniert, ist eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft. Kommunikation ist die Lösung. Unsere Zeitpläne sind so voll, dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden, und das ist es, was bei uns funktioniert."

Getty Images Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi, Met Gala 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs in Budapest im November 2021

