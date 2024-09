Dieses wilde Outfit trägt Rita Ora zum Date mit ihrem Mann

Für eine Date Night mit ihrem Ehemann Taika Waititi (49) entschied sich Rita Ora (33) am vergangenen Mittwoch für ein ziemlich ausgefallenes Ensemble. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man das Paar nach einem romantischen Dinner ein bekanntes Restaurant in Paris verlassen. Für den Anlass wählte die Sängerin ein halbtransparentes Mesh-Kleid in Pink, darunter trug sie schwarze Unterwäsche und darüber einen großen Gürtel. Dazu kombinierte sie auffällige Stiefel im Leopardenmuster und ergänzte ihren Look mit einer auffälligen rosa Handtasche. Ihre blonden Locken fielen ihr offen über die Schultern.

Das würde bestimmt nicht jede so selbstbewusst tragen. Rita hingegen posierte strahlend mit ihrem Partner für die Kameras. Taika wählte ein schlichteres Outfit, mit dem er seiner Gattin nicht die Show stahl. Der Neuseeländer trug eine lässige beige Hose, dazu Schlappen, eine Cap und ein weißes T-Shirt. Ob ihre Styles nun zusammenpassen oder nicht – den beiden sieht man an, wie glücklich sie miteinander sind. Erst vor wenigen Monaten sprach die "Your Song"-Interpretin über ihr Liebesglück mit dem 49-Jährigen und erklärte, weshalb ihre Beziehung so gut läuft. "Was funktioniert, ist eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft. Kommunikation ist der Schlüssel", beteuerte sie gegenüber The Sun.

Seit 2021 brodelte die Gerüchteküche: Immer öfter wurden die TV-Bekanntheit und der Filmproduzent miteinander gesehen. Das Jawort gaben sie sich schließlich vor knapp zwei Jahren – doch die Öffentlichkeit erfuhr vorerst nichts von den Neuigkeiten. "Es war schön, etwas zu haben, das eine Weile geheim war", erklärte die 33-Jährige im Gespräch mit OK! Magazine, weshalb sie ihren Fans erst nach einem Jahr Ehe die Frohe Botschaft mitteilte.

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi im Juni 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Vanity Fair Oscar Party, 2023

