Rita Ora und Taika Waititi rocken Partnerlook im edlen Anzug

Glamour im Doppelpack in Hollywood: Rita Ora (34) und Taika Waititi (50) zeigten sich am Sonntagabend im Partnerlook bei Vogue World: Hollywood in den Paramount Studios. Die Sängerin erschien in einem schwarzen Zweiteiler mit weißem Hemd und silberner Bolo-Krawatte, der Regisseur stimmte seinen Look passend darauf ab. Gemeinsam posierten die beiden für elegante Fotos zwischen roten Teppichen und Blitzlichtern, während das Mode-Spektakel die enge Verbindung von Film und Fashion feierte. Der Auftritt des Paares sorgte früh für Gesprächsstoff, denn selten wirken Stil und Story so abgestimmt wie bei diesem Date-Night-Duo mitten in Los Angeles.

Das Schaulaufen in der Traumfabrik war prominent besetzt. Im Publikum wurden unter anderem Dakota Johnson (36), Hailey Bieber (28) und Miley Cyrus (32) gesichtet. Auf dem Laufsteg traten bekannte Gesichter auf, darunter Kendall Jenner (29), Nicole Kidman (58), Elizabeth Debicki (35), Julia Garner (31), Angela Bassett (67) und Jodie Turner-Smith (39). Designerinnen und Designer arbeiteten für den Abend mit Häusern wie Alaïa, Balmain, Louis Vuitton, Marc Jacobs, McQueen, Miu Miu und Valentino an filmisch inspirierten Looks. Ein besonderer Moment war die Hommage an Diane Keaton (†79) und ihre Figur aus dem 1977er-Klassiker Annie Hall, die nach ihrem Tod in diesem Monat gewürdigt wurde. Eine der Models erschien nach Sonnenuntergang im Schein der Lichter in einem ikonischen Annie-Hall-Outfit.

Abseits des roten Teppichs plant Rita bereits den nächsten Karriereschritt. Nach der Single "All Natural" stellte die Sängerin im Gespräch mit einer Melbourne-Radiostation klar: "Es gibt auf jeden Fall ein Album", sagte sie und kündigte für 2026 eine Tour an. "Ich habe seit 2018 kein Album mehr getourt", erklärte sie weiter und versprach, den Fokus wieder stärker auf ihre Musik zu legen. Ihr letztes Album "You & I" war 2023 erschienen.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der "Vogue World: Hollywood 2025" in Los Angeles

