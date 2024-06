Rita Ora teilt süßen Pärchen-Schnappschuss mit Ehemann Taika

Rita Ora (33) zeigt mal wieder, wie schön Liebe sein kann! Auf Instagram veröffentlicht die Sängerin mehrere Schnappschüsse, die einige Momente ihres Auftritts auf dem Londoner Mighty Hoopla Festival am Wochenende zeigen. Dazu schreibt sie: "Es gibt nichts Besseres als den Sommer in London. Vier Tage 'Ask & You Shall Receive', wer hat es schon gehört?" Während sie auf vielen Aufnahmen in ihren Outfits oder auf der Bühne zu sehen ist, fällt ein Bild besonders auf: Auf diesem sitzt sie auf dem Schoß ihres Ehemanns Taika Waititi (48), der sie dabei liebevoll umklammert.

Bei den Fans kommt das Foto des Paares auf jeden Fall gut an! Neben vielen Kommentaren, die Rita sagen, wie toll sie aussieht, finden sich auch einige, die ihr und ihrem Liebsten gewidmet sind. "Ihr seid ein wunderschönes und bezauberndes Paar", schreibt beispielsweise ein begeisterter Nutzer unter den Beitrag. Dem schließt sich ein weiterer an: "So süß auf dem Schoß des Ehemanns". Außerdem finden User es toll, zu sehen, dass Taika seine Frau zu ihrem Auftritt begleitete. "Mr. [Waititi] ist ein unterstützender Ehepartner", kommentiert ein Follower.

Mit dem "Jojo Rabbit"-Produzenten geht Rita mittlerweile schon knapp sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Wieso die Beziehung der beiden so gut funktioniert und was das Geheimnis ihres Liebesglücks ist, verriet die "I Will Never Let You Down"-Interpretin erst kürzlich gegenüber The Sun. "Was funktioniert, ist eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft. Kommunikation ist der Schlüssel. Unsere Zeitpläne sind so voll, dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden, und das ist es, was bei uns funktioniert", erklärte sie.

