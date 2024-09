Rita Ora schwärmt von ihrer Ehe mit Regisseur Taika Waititi

Rita Ora (33) und Taika Waititi (49) ließen es bei den Emmy Awards 2024 heiß hergehen! Am Sonntagabend plauderte die "Let You Love Me"-Interpretin während der After-Party gegenüber E! News über ihre Ehe mit dem Thor: Ragnarok-Regisseur. "Wir inspirieren einander", verriet Rita und fügte hinzu: "Mit mir aus der Musik und ihm als Autor, Regisseur und Filmemacher ist unser Zuhause voller Ideen." Der Popstar betonte auch, wie leidenschaftlich es bei dem Ehepaar zugeht: "Wir sind beide Feuerzeichen, also ist alles einfach nur Feuer, Feuer, Feuer."

An der Veranstaltung nahm Rita teil, um ihren Mann zu unterstützen: Taika wurde nämlich für seine herausragenden Comedy-Serien, darunter "Reservation Dogs" und "What We Do in the Shadows" nominiert. Sie genossen eine "spaßige Nacht" und fanden die Show "unglaublich". Rita lauschte begeistert den Dankesreden der Gewinner – und diese weckten in ihr sogar die kreative Ader: "Ich war so inspiriert, dass ich zu Taika sagte: 'Das hat mich dazu gebracht, sofort nach Hause zu gehen und alles aufzuschreiben, was mir einfällt'", berichtete die Künstlerin laut dem Newsportal.

Das Paar lernte sich 2018 kennen und sorgte ab April 2021 für Schlagzeilen, als die Liebesgerüchte rund um Rita und Taika die Runde machten. Etwa fünf Monate später traten sie erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich auf, bevor sie im Sommer 2022 im kleinen Kreis heirateten.

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi im Juni 2024

