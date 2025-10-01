AYTO-Lovestory vorbei? Calvin vergeigt es sich mit Joanna

Bei Are You The One – Reality Stars in Love bandeln Calvin Steiner und Joanna schon seit einigen Folgen miteinander an. Kürzlich kam dem Germany Shore-Star sogar ein kleines Liebesgeständnis über die Lippen. In der aktuellen Doppelfolge will er davon aber nur noch wenig wissen. Bei der "Baywatch"-Mottoparty flirtet Calvin auf der Tanzfläche heftig mit Viktoria Miller, es sieht aus, als würden sie sich küssen – doch Viki stößt ihn in letzter Sekunde weg. Zu viel des Guten für Joanna, wie sie im Einzelinterview verärgert verrät. "Kotzt mich unnormal ab. Er spielt auf jeden Fall gerade sehr, sehr mit dem Feuer", meint sie.

Viki und Joanna schmieden schließlich einen Plan: Die Ex-Temptation Island-Verführerin soll Calvins Treue testen. Im Bad rückt sie ihm dann ganz schön auf die Pelle und provoziert: "Du bist schon ein bisschen exklusiv, oder? Würdest du jetzt mit mir rummachen?" Calvin geht nicht darauf ein, weicht aber auch nicht aus. "Ich bin nicht exklusiv", beteuert er, bevor er schließlich mit Viki rumknutscht. Doch nicht nur an der 23-Jährigen zeigt Calvin Interesse: Auch mit Kandidatin Nelly flirtet er fleißig im Pool.

In Joannas Augen hat Calvin eine Grenze überschritten. "Wenn man zu einer Person sagt: 'Ich möchte dich draußen kennenlernen', dann setzt man das alles nicht aufs Spiel wegen eines Kusses", ist sie sich sicher. Der Aachener sieht das anders und versucht, Joannas Vertrauen zurückzugewinnen. Er beteuert: "Ich habe dir schon mal gesagt, ein Kuss ist für mich belanglos. Junge, ich lebe seit zehn Tagen in der Abstinenz, weil ich dich will." Calvin betont, er wolle sich in Zukunft mehr Mühe geben, die 27-Jährige nicht zu verletzen – ob die beiden ihrer Verbindung aber tatsächlich noch mal eine Chance geben, bleibt am Ende der Folge offen.

RTL, RTL Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Calvin und Joanna

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Viki

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna