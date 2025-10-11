Royals
Statement: RTL reagiert auf das Verschwinden von Kevin Njie

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min

Kevin Njie (29) ist aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und wird nun seit einigen Tagen auf Bali vermisst. Die Polizei ist bereits eingeschaltet, um den Fall zu klären, während zahlreiche seiner Reality-TV-Kollegen in den sozialen Medien die Öffentlichkeit zu Hilfe aufrufen. Auch der offizielle Instagram-Account der RTL-Realityshow hat inzwischen auf die besorgniserregenden Nachrichten reagiert. In einer geteilten Story heißt es: "Auch uns haben die Nachrichten zu Kevin erreicht. Wir stehen bereits mit der Familie in Kontakt, um die Suche bestmöglich zu unterstützen."

Die genauen Umstände seines Verschwindens sind weiterhin unklar, doch die Unterstützung aus der Öffentlichkeit wächst. Viele bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Szene haben den Aufruf über ihre Social-Media-Kanäle geteilt, um Hinweise zu seinem Verbleib zu sammeln – darunter Marc-Robin Wenz, Gigi Birofio (26) und Leyla Heiter (29). RTL ließ durch die Social-Media-Story der Show erkennen, dass sie mit der Familie in engem Austausch stehen, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen und alle denkbaren Maßnahmen für seine Rückkehr zu ergreifen.

Auch seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) wandte sich mit eindringlichen Worten an ihre Community. "Hilfe, wir suchen Kevin Njie. Ich bitte jeden, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sich sofort zu melden", schrieb die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Ihre Sorge war dabei unübersehbar: "Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information, die es gibt." In ihrem Post markierte sie außerdem den offiziellen Account der Berliner Polizei.

Kevin Njie, Realitystar
RTL / Frank Beer
Kevin Njie, Realitystar
Marc-Robin Wenz, Realitystar
Instagram / marc.robiin
Marc-Robin Wenz, Realitystar
Emely Hüffer und Kevin Njie
Netflix
Emely Hüffer und Kevin Njie
