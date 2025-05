So reagiert Laura Peuker auf die AYTO-Teilnahme von Ex Jonny

Laura Peuker und Jonny Jaspers waren nicht nur einmal ein Paar: Das erste Mal trennten sie sich bereits vor ihrem ersten TV-Auftritt, 2023 fanden sie dann bei Ex On The Beach wieder zusammen. Im August 2024 war dann aber endgültig alles aus und vorbei – und nun sucht Jonny bald bei Are You The One – Reality Stars in Love die große Liebe. Im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter" verrät Laura, ob sie sich daran stört. "Nein, ich finde das lustig", betont die Blondine.

Ob sie schon irgendwelche Insider-Informationen zu Jonnys Teilnahme an dem Dating-Format hat, verrät sie nicht. Auf die Nachfrage, ob sie sich vorstellen könne, wer Jonnys Perfect Match sei, kann sie sich eine kleine Stichelei aber nicht verkneifen. "Ohne zu viel zu verraten, aber irgendjemand, der asozial ist", lacht sie. Schießt sie damit etwa gegen ihren Ex? Weitere Informationen dazu lässt sie sich nicht entlocken, auch warum sie das denken würde, "bleibt unkommentiert".

Ein gemeinsames Format mit Laura und Jonny steht aktuell auch noch aus. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde die neue Staffel von Prominent getrennt gedreht und die Teilnehmer groß angekündigt. Neben Laura und Jonny sind unter anderem auch die Realitystars Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36), Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis sowie Jennifer Iglesias (26) und Nico Müller mit am Start. Auf ein Datum, ab dem Reality-TV-Liebhaber endlich im Stream sehen können, wie zwischen den Ex-Paaren die Emotionen hochkochen und die Fetzen fliegen, warten die Fans bislang vergeblich.

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

