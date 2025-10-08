Streit eskaliert: AYTO-Calvin gibt Joanna Freifahrtschein

In der neuesten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love sorgte Calvin Steiner für ordentlich Furore. Der Reality-TV-Star erlaubte seiner Villa-Partnerin Joanna während einer ausgelassenen Party, andere Männer zu küssen, und gab ihr dafür einen "Freifahrtschein". Diese Gelegenheit ließ sich Joanna nicht entgehen und tauschte während eines Spiels Küsse mit Nico und Rob aus. Obwohl Calvin zunächst den Anschein machte, mit seinem Entschluss im Reinen zu sein, brachte ihn die Zurückhaltung der anderen Pärchen, die sich an ihre aktuellen Partner hielten, aus der Fassung. Im Interview brachte er seinen Unmut auf den Punkt: "Ich halte meinen Hals hier in die Schlinge, damit jeder aufwacht, [...] und ich bin derjenige, der seine Frau abgegeben hat für andere Typen."

Die Situation eskalierte schnell, als Calvin und Joanna die Ereignisse noch am Abend besprachen. Während Joanna darauf hinwies, dass andere Teilnehmer nicht mitziehen müssten, betonte Calvin, er sei insgeheim doch nicht einverstanden mit der Idee, dass sie sich auf andere Männer einlässt. Der Streit entwickelte sich zu einer lautstarken Auseinandersetzung, bei der Calvin mit der Faust auf den Tisch schlug. "Ich bin einfach sauer auf die Joanna, weil sie einfach 0,0 Verständnis zeigt für das, was ich ihr entgegenbringe", bekannte er später. Beide brachen in Tränen aus, und die Spannungen schienen unüberwindbar. Doch am nächsten Morgen gaben sich die beiden wieder versöhnlich, und Calvin gestand im Einzelinterview reumütig ein: "Ich habe Scheiße gebaut. Sie ist die letzte Person, mit der ich mich hier streiten will."

Zwischen Calvin und Joanna hatte es zuvor bereits gekriselt. Obwohl der Germany Shore-Star Joanna bereits persönliche Gefühle gestanden hatte, gab es in letzter Zeit immer wieder Spannungen. So war es erst vor Kurzem Joanna, die verärgert war, weil Calvin bei einer Party intensiv mit einer anderen Teilnehmerin flirtete. Damals mahnte sie ihn, nicht "mit dem Feuer zu spielen". Die Dynamik zwischen den beiden zeigt sich wechselhaft, doch bisher scheinen sie immer wieder zueinanderzufinden. Ob sie letztendlich als Perfect Match zueinanderstehen oder ihre Differenzen sie dauerhaft auseinanderbringen, bleibt offen.

RTL / Frank Beer Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Calvin und Joanna

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna