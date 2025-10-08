"Viel zu viel": AYTO-Kevin fühlt sich von Ariel kontrolliert

Bei Are You The One – Reality Stars in Love schien sich anfänglich etwas zwischen Ariel und Kevin Njie (29) zu entwickeln. Doch das vermeintliche Liebesglück zeigt jetzt deutliche Risse. Während einer ausgelassenen Party spricht Kevin offen mit seinem Mitstreiter Oliver Ginkel und verrät, dass ihn bisher keine Frau in der Show wirklich beeindruckt habe – auch nicht Ariel. Das tiefgründige Gespräch der beiden Männer sorgt später für Spannungen: Als Ariel im Badezimmer nachhakt, was genau sie besprochen haben, artet die harmlose Frage schnell in einen Streit aus. Der Ex-Fußballer möchte nicht mit der Sprache herausrücken und wirft ihr vor, absichtlich Streit zu suchen, während sie betont: "Du bist schon ein bisschen toxisch – sonst hättest du einfach meine Frage normal beantwortet. Aber du machst gerade auf geheimnisvoll und das mag ich gar nicht."

Doch das Drama endet nicht dort: Der Too Hot To Handle: Germany-Star sucht das Gespräch mit Kandidat Rob – und macht unmissverständlich klar, dass er Abstand will. "Wenn sie so ist, wie sie gerade eben zu mir war, möchte ich sowieso nichts mehr mit dieser Frau zu tun haben", erklärt er und fügt hinzu: "Das ist mir viel zu viel Kontrolle und viel zu viel Eifersucht. [...] Ich habe gerade gar keinen Bock auf Ariel." Dass sie nach dem kleinen Streit demonstrativ mit Leandro Fünfsinn im Raucherbereich sitzt, stößt ihm zusätzlich sauer auf – allerdings nicht aus Eifersucht: "Mich provoziert es, dass ich weiß, dass sie mich gerade provozieren will." Auch im Einzelinterview spart er nicht mit Vorwürfen: "Sie geht halt über Leichen – und ich dachte nicht, dass ich zu den Leichen gehöre. Aber anscheinend schon."

Wie es mit den beiden weitergeht, bleibt abzuwarten. Kevins romantische Abenteuer in der Show scheinen allerdings unter keinem guten Stern zu stehen. In den vergangenen Folgen sorgte sein Verhalten bereits für Spannungen mit anderen Kandidatinnen. Obwohl er Kandidatin Viki versprochen hatte, den Kontakt zu anderen Frauen einzuschränken, konnte er bei einer Poolparty den Reizen nicht widerstehen. Er suchte die Nähe zu Hati Suarez und Ariel – sehr zum Ärger von Viki, die sich spürbar verletzt zeigte. In einem klärenden Gespräch konfrontierte sie ihn offen: "Hab ich mir schon fast gedacht. Mir war von Anfang an klar, dass du mich nicht willst." Für Viki war klar: Kevin erwidert ihre Gefühle nicht – weshalb sie sich dazu entschied, ihre Liaison zu beenden.

