Nach AYTO-VIP: Beverly ist sauer auf Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht (33) musste Are You The One – Reality Stars in Love ohne ein Perfect Match verlassen. Seine Wahl, mit Kandidatin Hati Suarez in die Matchbox zu gehen, führte zu einem enttäuschenden No-Match-Ergebnis. Diese Entscheidung sorgte jedoch nicht nur bei ihm für Ernüchterung, sondern brachte auch Kandidatin Beverly in Rage. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast erklärt sie, sie hätte sich gewünscht, dass der Schauspieler sie auswählt, da sie sich sicher gewesen sei, dass er ihr Perfect Match ist. "Ich dachte: 'Willst du mich eigentlich verarschen?' Ich habe mich schon da rausgehen sehen. Yes! Rätsel gelöst – und jetzt sagst du, du gehst da mit Hati rein?", wettert sie.

Für die Beauty & The Nerd-Bekanntheit war die Show ohnehin eine emotionale Herausforderung. "Ich habe da drinnen teilweise wirklich die Nerven weggeschmissen. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Leute mich komplett ausgeschlossen haben", offenbart Beverly. Für sie sei die Möglichkeit, mit Jimi in die Matchbox zu gehen, zu diesem Zeitpunkt ihre letzte Chance gewesen, ihr Perfect Match zu finden und die Show zu verlassen. Sie habe ihn nie eingeengt und aus ihrer Connection auch nie etwas Exklusives gemacht. Dass er sich trotzdem gegen sie entschied, traf sie hart. "Ich war richtig sauer. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich war komplett enttäuscht", betont sie.

Beverly zeigte sich bereits während Jimis Auszug bitter enttäuscht. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und bemängelte die mangelnde Ernsthaftigkeit in der Gruppe. "Das sind nicht mal richtige Realitystars, weil Realitystars wissen, was sie leisten müssen, um Cash zu bekommen", schimpfte sie. Der 33-Jährige hingegen schien nicht ganz so frustriert über die Situation. "Mit einem leicht weinenden Auge werde ich jetzt die Villa verlassen – vielen Dank AYTO, bye bye Thailand und viel Erfolg an alle anderen", erklärte er, während er sich von den restlichen Kandidaten verabschiedete.

RTL / Frank Beer, RTL / Johanna Bollmann Collage: Beverly und Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

RTL / Frank Beer Beverly, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht