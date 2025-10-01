Romantik pur: Hati organisiert bei AYTO-VIP ein Date für Rob

Hati Suarez wollte bei Are You The One – Reality Stars in Love offenbar alles daransetzen, das Herz von Rob zurückzugewinnen. Nach einem Streit, ausgelöst durch einen Kuss von Hati mit Leandro Fünfsinn im Pool, war Rob misstrauisch geworden und zweifelte an ihrem Vertrauen. Um die Wogen zu glätten, organisierte die Germany Shore-Bekanntheit ein romantisches Date. Sie entschuldigte sich bei Rob und erklärte, wie wichtig er ihr ist: "Du bist mit das Beste, was mir in dieser Staffel passiert ist." Als Wiedergutmachung für eine verlegte Muschel, die er ihr geschenkt hatte, sammelte sie ihm sogar neue Muscheln. Rob zeigte sich gerührt: "Das war echt, echt schön. Da steckte auf jeden Fall einiges an Überlegung hinter." Doch eine zweite Chance wollte er ihr trotzdem nicht geben, wie er später im Interview klarstellte: "Seit gestern habe ich einen brutalen Abturn auf sexueller Ebene. Das heißt, ich hätte die Love-Attraction gar nicht wiederherstellen können."

Doch die dramatischen Wendungen hörten hier nicht auf. Kaum war das Date vorbei, sorgte Hati bei der Party für neue Verwirrung, indem sie innig mit Kevin Njie (29) tanzte. Dies brachte nicht nur die anderen Kandidaten, sondern auch Calvin Steiner auf die Palme. "Ich finde es total asozial, dass sie mit Kevin tanzt, wenn sie eine halbe Stunde vorher einen riesigen Fruchtteller für Rob vorbereitet. Und nur weil der Rob ein stabiler Mann ist, tut die mir hier einen auf Beyoncé und tanzt direkt mit Kevin", wetterte er. Die ehemalige Fame Fighting-Boxerin selbst erklärte hingegen mit Nachdruck: "Ich bin wieder Raubkatze, weil anscheinend ist die gute Hati nicht gut genug." Die Situation eskalierte schließlich in einem heftigen Wortgefecht zwischen Hati und Calvin, bei dem er sie als "Schlange" bezeichnete und ihr vorwarf, ein falsches Spiel zu spielen. "Man merkt einfach, dass die Leute durchdrehen. Gerade die Hati, die ist schon seit fünf Tagen am Spinnen", betonte der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer.

Hati scheint sich in dieser Staffel von AYTO-VIP auf keinen Fall unterkriegen zu lassen. Ihre impulsive Art sorgte schon in den vergangenen Folgen für polarisierende Momente: Nachdem die Gruppe 50.000 Euro verloren hatte, weil Kevin während einer Dusch-Aktion mit Kandidatin Ariel die Kamera mit einer Pflanze blockierte, kam es zu einem heftigen Streit zwischen Hati und ihrer Mitstreiterin. Sie giftete Ariel an und beschimpfte sie unter anderem als "Snitch" und "pick me". Im Gespräch mit Promiflash erklärte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin, warum sie so zornig wurde: "Zuerst war ich sehr wütend, weil mir durch die verlorene Geldsumme klar wurde, dass wir so niemals als Team funktionieren werden. [...] Als sie dann nicht wirklich mit der Wahrheit herausgerückt ist und stattdessen nur gelacht hat, wurde ich immer wütender."

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Hati Suarez und Rob von "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025

RTL / Frank Beer Calvin Steiner, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmer

RTL / Frank Beer Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025