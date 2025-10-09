"Dämlich": Sophia Thomalla disst Kandidaten des AYTO-Casts

Die Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love auf RTL+ sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff – vor allem dank Moderatorin Sophia Thomalla (36). In der aktuellen Staffel scheinen die teilnehmenden Singles eher planlos als verliebt. Obwohl das Ziel ist, das eigene Perfect Match zu finden, halten sich einige Kandidaten stur an komplizierten Flirts und Streitereien auf, was nicht nur die Mitstreiter, sondern auch Sophia zunehmend verwundert. So spottete sie während der achten Matching Night: "Ganz Deutschland sieht, wie dämlich ihr seid!" Bei bislang nur vier bestätigten Lichtern – Zeichen für perfekte Partner – und einem nötigen Ziel von zehn Lichtern droht der Gewinn von 160.000 Euro in weite Ferne zu rücken.

Die Dynamik in der Villa ist alles andere als entspannt. Kandidatin Ariel fühlt sich von Nicos schiefer Gesangseinlage "angecringed", während Kevin sie wegen einer vermeintlich kontrollierenden Frage kalt abblitzen lässt. Auch zwischen Jonny und Viki eskaliert ein banaler Streit um ein Handtuch, was den genervten Jonny lautstark dazu bringt, sich telefonisch Trost bei seiner Mutter zu wünschen. Ein Einzeldate zwischen Beverly und Sidar endet ebenfalls wenig harmonisch, als Beverly ihm vorwirft, wie ein "Dönerbudenbesitzer" zu reden. Schließlich sorgte Sophia für eine Überraschung: Mit dem Angebot, dass ein Teilnehmer durch den Verkauf seiner Stimme die Show gegen eine nicht genannte Geldsumme verlassen kann, setzte sie einen unerwarteten Twist.

Sophia ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und den Kandidaten regelmäßig mit ihren ehrlichen Kommentaren den Spiegel vorzuhalten. Bereits zu Beginn der Staffel sorgte die Schauspielerin mit amüsanten Spitzen für Schlagzeilen, etwa als sie die romantischen Absichten eines früheren TV-Betrügers in Frage stellte. Privat scheint Sophia ihren "Einen" schon gefunden zu haben: Seit 2021 ist sie mit dem Tennisprofi Alexander Zverev (28) liiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Februar 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024