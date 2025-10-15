Das sagen die Fans zu Kim Virginia und Nikolas Hochzeit

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben "Ja" gesagt: Die beiden Reality-TV-Stars sind offiziell verheiratet. Diese Botschaft teilten sie kürzlich über ihre Social-Media-Kanäle mit ihren Fans. Doch nicht alles verlief wie erwartet: Eine zuvor angekündigte Live-Übertragung der Hochzeit blieb aus und sorgt seither für Diskussionen. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram äußerten viele Fans ihr Unverständnis und stellten die Echtheit der Hochzeit infrage. Kommentare wie "Ehm, wo war die Live-Übertragung?" oder "Das Peinlichste und Unangenehmste, was ich seit Langem gesehen habe", zeigen, dass nicht alle Anhänger des Paares von der überraschenden Verkündung überzeugt sind.

Während die Kritiker besonders unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash laut wurden, scheint die Stimmung direkt unter dem Hochzeits-Reel des Paares weit positiver zu sein. Dort überwiegen die Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe für euch zwei", "Genießt es und feiert schön" oder "Ahhh, herzlichen Glückwunsch. Ich folge euch schon so lange!" sind nur einige der vielen begeisterten Kommentare. Die Fans scheinen sich über den Einblick und die romantischen Bilder zu freuen, auch wenn die Details zur Trauung weiterhin lückenhaft bleiben.

Kim und Nikola haben sich in der Reality-TV-Welt einen Namen gemacht und sind durch ihre Beziehung dort immer wieder ins Rampenlicht gerückt. Beide dokumentieren gerne ihre gemeinsame Liebe auf Social Media und nehmen ihre Fans regelmäßig durch Videos und Posts mit in ihren Alltag. Dass die Hochzeit nicht wie angekündigt live begleitet wurde, ist für manche ein Bruch mit ihrer gewohnten Offenheit. Andere, die das junge Paar stets unterstützen, freuen sich indes über das private Glück und die positiven Nachrichten. Mit ihrer Hochzeit haben Kim und Nikola einen weiteren gemeinsamen Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht.

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Kim Virginia Hartung hat ihren Nikola geheiratet

Kim Virginia an ihrem Hochzeitstag, Oktober 2025

