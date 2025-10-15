Geplatztes Kondom: Emma Fernlund rechtfertigt sich im Netz

In der Realityshow "Der Promihof" wurde der Hofalltag für Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel plötzlich zur Nebensache. Die beiden TV-Stars kamen sich während der Dreharbeiten näher und teilten intime Momente unter der Bettdecke. Dabei passierte jedoch ein Missgeschick: Während ihres Geschlechtsverkehrs riss das Kondom. Emma entschied sich, offen mit dem Vorfall umzugehen, und wandte sich an ihre Follower auf Instagram, wo sie erklärte, wie sie und Tim in der Situation sofort reagierten. "Wir sind direkt in den Interviewraum gegangen, um nach der Pille danach zu fragen", schilderte sie.

Emma nutzte die Gelegenheit auch, um ein klares Statement zu setzen: Ein geplatztes Kondom sei kein Grund für Scham, vielmehr sei es wichtig, verantwortungsvoll zu handeln. Sie zeigte sich überrascht, wie viele Menschen den Vorfall als "peinlich" einstuften, und setzte dem entgegen: "Ein Sexleben zu haben, ist alles andere als peinlich. Peinlich wäre, nicht richtig zu handeln." Zudem betonte sie, wie bedeutend es sei, das Thema zu normalisieren und Frauen Mut zu machen, in solchen Situationen aktiv Hilfe zu suchen, anstatt sich zurückzuziehen. Ihr Appell richtete sich insbesondere an die Aufklärung und das Verantwortungsbewusstsein – auch vor dem Hintergrund, dass in Reality-Formaten Verhütung oft nicht ernst genommen werde.

Emmas Ex-Partner Umut Tekin (28) wurde beim Boxevent "The Ultimate Hype" auf die pikante Bettdecken-Szene angesprochen. Der Reality-TV-Star gab sich gelassen gegenüber Promiflash: "Muss Emma für sich wissen. Was sie im Fernsehen macht, ist ihr Ding. Und wenn sie es in dem Moment fühlt, dann fühlt Emma das halt auch. Kann ich nicht mehr zu sagen." Dennoch gestand Umut, dass es für ihn als Ex-Freund "natürlich unangenehm" gewesen sei, private Momente der Ex-Freundin öffentlich zu sehen: "Ja, so als Ex, klar. Ich kenne dich nicht anders, aber wenn's so ist, dann ist das so." Ins Geschehen einmischen wolle er sich allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024