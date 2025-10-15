Kim Virginia und Nikola Glumac haben endlich geheiratet

Überraschung aus der Wüstenmetropole: Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben nun endlich in Las Vegas geheiratet – und die frohe Botschaft direkt mit ihren Followern geteilt. Die Reality-Stars feiern aktuell in der Glücksspielstadt und machten ihre Liebe dort offiziell. Verkündet wurde das Ja-Wort in Kims Instagram-Story, in der die Influencerin ihren funkelnden Ring in die Kamera hält und strahlt: "Leute, es ist eine Wifey im Haus. Wir sind jetzt ganz offiziell Mr. und Mrs..." Den gemeinsamen Nachnamen behalten die frisch Vermählten vorerst für sich. Für Kim war es die perfekte Hochzeit, wie sie schwärmt – und genau so fühlt sich ihr großer Tag offenbar auch an.

In ihren Stories beschreibt Kim den Mix der Emotionen: "Es war Heulerei mit dabei, Zickerei mit dabei, Freudentränen. Aber es war eine so schöne Hochzeit", sagt sie in ihrer Instagram-Story. Dazu teilen die beiden ein Reel, das intime Einblicke nach der Trauung zeigt: Kim und Nikola sitzen im Auto, drehen die Musik auf und singen ausgelassen Liebeslieder mit. Danach wird es herrlich bodenständig – der nächste Stopp ist der Supermarkt. Zwischen Neonlicht und Kühlregal wandert eine Torte in den Einkaufswagen, ganz nach dem Motto: Hauptsache süß, Hauptsache zusammen. Zum Reel schreibt Nikola überglücklich: "Schönster Tag meines Lebens! Ich hab die Liebe meines Lebens geheiratet."

Kim ist als Reality-Gesicht und Influencerin bekannt, Nikola hat sich ebenfalls mit TV-Auftritten und als Model einen Namen gemacht. Privat zeigten sie sich in den vergangenen Monaten immer wieder als Team, das gern lacht, viel reist und sein Leben mit der Community teilt. Freunde und Fans, darunter Iris Klein (58), feiern die spontane Vegas-Romantik in den Kommentaren, während das Paar seinen Moment sichtlich genießt. Kleine Gesten, viel Nähe und diese Mischung aus Glamour und Alltag – genau damit erzählen Kim und Nikola ihre gemeinsame Geschichte jetzt als Mann und Frau weiter.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia an ihrem Hochzeitstag, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025

Anzeige