Termin beim Jugendamt: Kathi Wagener gibt neues Update

Katharina Wagener (30) meldet sich mit einem neuen Update. Kevin Yanik (27) ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, nun steht der nächste Schritt an. Auf Instagram erklärte Kathi, dass die beiden sich bereits morgen zu einem Termin beim Jugendamt treffen werden, um den Umgang mit den Kindern zu regeln. "Morgen haben wir einen Termin mit einer neutralen Person, um den Umgang mit den Kindern zu regeln. Auf den Termin bin ich schon sehr gespannt", schrieb sie. Die beiden wollen dabei klären, wer die Kinder wann betreut und wie sich der Alltag künftig organisieren lässt.

"Ich hoffe, dass wir das relativ einfach und spontan regeln können, weil wir ja beide auch ziemlich frei sind", erklärte sie. Kevin selbst hat sich zu der Lage bisher nicht geäußert. Klar ist aber: Nach dem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung ist der Termin beim Jugendamt der erste offiziell abgestimmte Schritt, bei dem beide Seiten an einem Tisch sitzen und die neuen Abläufe mit Hilfe einer neutralen Person besprechen werden.

Die Realitystars erwarten derzeit ihr drittes gemeinsames Kind und müssen sich gleichzeitig mit den Veränderungen nach der Trennung arrangieren. Kathi hatte zuvor öffentlich gemacht, dass Kevin den Schritt der Trennung eingeleitet habe – für sie völlig unerwartet. Nun versuchen beide, trotz der schwierigen Situation, die beste Lösung für ihre Kinder zu finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener posiert während ihrer dritten Schwangerschaft