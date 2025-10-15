Mitten im Trennungsdrama: Kevin Yanik als Frau verkleidet

Mitten im Trennungswirbel sorgt Kevin Yanik (27) jetzt für den nächsten Paukenschlag: Der Reality-Star, der seiner schwangeren Partnerin Katharina Wagener (30) einen Abschiedsbrief hinterlassen und die gemeinsame Wohnung überstürzt verlassen haben soll, meldet sich auf Instagram – allerdings ohne Worte zu den Trennungsgründen. Stattdessen zeigt Kevin ein Vorher-nachher-Bild, das ihn einmal als Frau und einmal als Mann präsentiert. Zu sehen sind Make-up, eine lange Perücke, rote Fingernägel und feminine Kleidung. Unter die Bilder schreibt Kevin: "Bild 1: Kevin Yanik als Frau. Bild 2: Kevin Yanik als Mann. Was würdet ihr wählen: 1 oder 2?" In seiner Story erklärt er, dass das Beauty-Studio zwei Freundinnen von ihm gehört und er mit der Verwandlung ihr Unternehmen unterstützen wollte.

Während Kathi, die Influencerin, ihre Community bereits über das plötzliche Ausziehen informiert hatte, blieb Kevin bis dato jede Erklärung schuldig – auch der neue Post liefert keine Auflösung. Der Reality-Star kommentiert nicht, warum er die Wohnung verlassen hat und wann er zurückkehren will. In den Kommentaren sammeln sich inzwischen Reaktionen, die zwischen Überraschung und Ratlosigkeit schwanken. "Statt lustige Videos zu machen, sollte man mal lieber sagen, warum man seine schwangere Freundin sitzen lässt", findet ein User, während andere grübeln: "Will er lieber als Frau leben und hat deshalb seine Frau verlassen?" Einige feiern seine Aktion auch und nennen ihn "mutig".

Kevin ist als Reality- und Social-Media-Gesicht für spontane, polarisierende Auftritte bekannt und suchte schon in der Vergangenheit häufig die direkte Interaktion mit seiner Online-Community. Kathi, die ebenfalls als TV-Gesicht und Content-Creatorin auf Instagram aktiv ist, setzt privat meist auf offene, emotionale Einblicke, wenn es um Familie und Kinder geht. Dass Kevin nun inmitten persönlicher Turbulenzen eine Typverwandlung zeigt und die Meinung der Follower einholt, passt zu seinem direkten Draht ins Netz – während Kathi zuletzt betonte, einige Details erst einmal privat halten zu wollen.

Instagram / kevinyanik Kevin Janik in einer Verkleidung, Oktober 2025

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Influencer

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

