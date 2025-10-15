Temptation-Laurenz bekam von Brenda nichts zum Geburtstag

Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann stellen ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Schon in Folge eins erwähnte der Too Hot To Handle: Germany-Star, dass er sich wünscht, dass seine Freundin mehr Mühe in die Beziehung steckt. Auf Instagram erklärt er anekdotisch, was er damit meint. "Es ist nicht so, dass ich will, dass jede Woche ein Date klar steht oder sowas. Aber so Kleinigkeiten eben", meint er und erinnert sich: "Sie hat mir zum Beispiel nichts zum Geburtstag geschenkt."

Nicht nur wurde Laurenz von seiner Liebsten nicht beschenkt – er wurde an seinem Ehrentag sogar mehr oder weniger ignoriert. "An meinem Geburtstag war sie in Thailand für den Dreh von Villa der Versuchung. Wir haben uns drei Wochen nicht gesprochen und genau an dem Tag kam sie raus", schildert er. Laut Laurenz habe Brenda zurück im Hotel nicht viel zu tun gehabt, außer eine Serie zu gucken. Dennoch habe sie seinen Wunsch, an seinem Geburtstag mit ihr zu telefonieren, abgelehnt. Laurenz gibt zu: "Das war schon alles sehr verletzend. Dann habe ich sie eine Stunde später angerufen, dann hat sie einfach am Pool gechillt mit einem Typen."

Laurenz findet: "Sowas ist einfach ultra traurig, wenn man sich selber Mühe gibt und viel Liebe reinsteckt." Er erzählt, mit welchen kleinen Gesten er Brenda den Alltag versüßt – zum Beispiel besorgt er der Beauty & The Nerd-Bekanntheit ihre liebsten Snacks, wenn sie ihre Tage hat. Ob die beiden ihre Probleme bei "Love Island V.I.P." lösen können, ist fraglich. Vor wenigen Tagen deutete Brenda bereits an, dass ihre Liebe längst zerbrochen sein könnte.

Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Realitystar Brenda Brinkmann im März 2025

