Für Michelle Hunziker ist Treue in der Beziehung nicht alles

Die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (48) hat in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera offen über ihr Liebesleben und ihre vergangene Beziehung zu Eros Ramazzotti (61) gesprochen. Von 1998 bis 2009 waren die beiden verheiratet, trennten sich aber bereits 2002. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die 28-jährige Aurora. Michelle beschreibt die heutige Bindung zu ihrem Ex-Mann als familiär: "Die Beziehung zu Eros ist heute wie die zu einem Bruder. Wir mögen uns und stehen uns mit ganzem Herzen nahe." Sie betonte, dass sie damals, gerade in einer schwierigen Phase, nicht in der Lage war, die Ehe zu retten, da sie noch zu jung und unsicher gewesen sei.

Auch zu aktuellen Themen der Liebe äußerte sich die Moderatorin und erklärte, wie ihre Ansichten sich über die Jahre verändert haben. Besonders die Bedeutung von Treue sehe sie heute in einem anderen Licht. "In jungen Jahren wird einem beigebracht, Treue sei in einer Beziehung das Wichtigste. Aber heute denke ich, dass ein gemeinsames Lebensprojekt viel bedeutender ist", verriet sie. Michelle, die Mutter von drei Töchtern ist, sprach darüber, wie Paare sich mit der Zeit auseinanderleben könnten, wenn sie nicht mehr dasselbe Tempo oder dieselben Ziele verfolgen. Derzeit ist sie mit dem Unternehmer Nino Tronchetti Provera liiert.

Michelle war nach ihrer Ehe mit Eros Ramazzotti für sieben Jahre mit Tomaso Trussardi (42) verheiratet, mit dem sie zwei weitere Töchter hat. Mittlerweile konzentriert sie sich darauf, alte Beziehungen im Guten zu halten und für ihre Familie da zu sein. Sie und Eros galten einst nicht nur als Traumpaar der italienischen Öffentlichkeit, sondern auch als Inbegriff einer glamourösen Liebe. Heute schätzt sie ihre Erfahrungen und die Beziehungen, die sie geprägt haben, und versucht, aus vergangenen Fehlern zu lernen, während sie sich auf ihren Weg mit Nino und die gemeinsamen Lebensprojekte fokussiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker am Strand, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker im September 2024