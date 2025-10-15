Nur zu zweit: Kim Virginia und Nikola werden heute Eheleute

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) wagen heute einen großen Schritt: Sie werden in der berühmten Little White Wedding Chapel in Las Vegas heiraten. Bei der Zeremonie werden laut ihr weder Gäste noch die Familie mit von der Partie sein. "Wir werden ab heute offiziell Mann und Frau sein und wollten einfach spontan durchbrennen", verkündete Kim stolz auf Instagram und verriet, dass sie schon lange von einer Hochzeit in der Glücksspielmetropole träumte: "Seit ich mit 20 das erste Mal hier in Vegas war, wollte ich das unbedingt mal machen. Finde es einfach iconic. Es wird aber nochmal eine Hochzeit geben... der anderen Art."

Auch die Fans sollen diesen besonderen Moment miterleben dürfen, denn das Paar hat einen Videografen engagiert, um den romantischen Augenblick festzuhalten. Die Hochzeit in Las Vegas ist für die beiden jedoch nur der Anfang. "Das ist wie das Standesamt in Deutschland", erklärte die Braut weiter und kündigte an, dass es "später noch eine riesige Party" geben wird. Trotz der Spontanität hatten Kim und Nikola eine Location gewählt, die bereits Stars wie Britney Spears (43) als Hochzeitskulisse diente. Dass ihre Hochzeit mitten in der Nacht stattfand und Kims Kleid kurzerhand improvisiert wurde, macht die Zeremonie für das Paar umso einzigartiger. "Es wird ein Freestyle-Hochzeitskleid", scherzte die Promis unter Palmen-Bekanntheit in ihrer Story.

Kim und Nikola sind seit Ende 2024 ein Paar und machten bereits einiges durch. Unter anderem gingen die zwei auf Weltreise und der Realitystar zog für seine Liebste nach Dubai. Beide erwarteten außerdem eine Tochter, die Kim jedoch auf tragische Weise verlor. Zwar machten die Influencer zwischenzeitlich miteinander Schluss, vor wenigen Monaten hielt Nikola jedoch ein zweites Mal um die Hand seiner Kim an. Aktuell planen die TV-Bekanntheiten, eine Familie zu gründen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars