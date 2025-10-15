Bereut Brenda ihre "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme?

Brenda Brinkmann und ihr Partner Laurenz Pesch stellen ihre Beziehung in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Doch offenbar verläuft der Aufenthalt auf der Insel der Versuchung für das Too Hot to Handle: Germany-Paar weniger harmonisch als erhofft. Schon die ersten Bilder von Laurenz in der Männervilla lösen bei seiner Freundin Entsetzen aus. Nun sorgt Brenda auf Instagram mit einer klaren Ansage für Gesprächsstoff: Bereut sie die Teilnahme an dem Format?

Die Antwort der Beauty & The Nerd-Bekanntheit lässt tief blicken. "Ich bereue nicht die Teilnahme, ich bereue es, mit diesem Partner da drin gewesen zu sein", stellt Brenda klar. Sie wisse, wie stark und loyal sie selbst sei – bei Laurenz hingegen sehe das anders aus. Sie gibt zu: "Ich habe mich nur in meinem Partner getäuscht." Mehr darüber verraten, was Laurenz bei den Dreharbeiten getan hat, um diese Reue auszulösen, möchte sie jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht.

Schon vor ihrer jüngsten Aussage hatte Brenda in den sozialen Medien vermeintliche Hinweise gestreut, die auf ein Ende der Beziehung mit Laurenz hindeuten könnten. Besonders auffällig waren ihre Bemerkungen darüber, dass sie zahlreiche Fotos und Videos von ihrem Smartphone gelöscht habe – darunter auch gemeinsame Erinnerungen mit Laurenz. Ob sich die beiden tatsächlich getrennt haben, bleibt jedoch weiterhin offiziell unbestätigt.

IMAGO / STAR-MEDIA Brenda Brinkmann bei "The Ultimate Hype" 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Instagram / brenda_bkn Realitystar Brenda Brinkmann im März 2025

