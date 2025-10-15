Verriet Derek Hough in Liveshow etwa das Babygeschlecht?

Derek Hough (40) und seine Frau Hayley werden zum ersten Mal Eltern. Das Geschlecht ihres Babys war bisher nicht bekannt. Doch nun scheint es, als hätte der Tänzer sich bei Dancing with the Stars verplappert. In der US-Version von Let's Dance sitzt Derek in der Jury. Eigentlich sollte er den Tanz der Olympiasiegerin Jordan Chiles (24) mit Profitänzer Ezra Sosa bewerten – ihr Wiener Walzer war besonders emotional, denn sie widmete ihn ihrem Vater. Besonders diese Widmung berührte auch Derek. "Als ich euch beide tanzen sah, freute ich mich wirklich darauf, diesen Moment mit meinem eigenen... meinem eigenen Kind zu erleben", meinte der US-Amerikaner und konnte so gerade noch verhindern, das Babygeschlecht auszuplaudern. Seine Aussage könnte aber bedeuten, dass er und Hayley ein Mädchen erwarten.

Die Schwangerschaft verkündeten Derek und Hayley erst im vergangenen Juli. Bei Instagram teilten sie ein süßes Video, das die schönen Neuigkeiten öffentlich machte. Darin zu sehen ist der 40-Jährige, der seine Frau innig umarmt. Dabei hält sie eine Reihe Ultraschallaufnahmen des ungeborenen Babys in die Kamera. "Wir können nicht glauben, dass das Größte, das uns passieren wird, so klein sein kann", schwärmte das Paar unter dem Clip. Details zum Nachwuchs gaben sie bisher nicht bekannt, auch ist nicht klar, wie weit Hayleys Schwangerschaft schon fortgeschritten ist.

Das Jawort gaben Derek und Hayley sich im August 2023. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden schon fast acht Jahre ein Paar. Die Hochzeit wurde in Kalifornien mit rund 196 Gästen gefeiert. Im Interview mit People erklärten sie, wie besonders es sich jetzt anfühlt, verheiratet zu sein: "Es ist so interessant, was ein kleines Stück Metall mit deiner ganzen Persönlichkeit und deiner ganzen Einstellung zu allem anstellen kann, wenn du plötzlich denkst: 'Oh, ich habe dieses Versprechen, das ich die ganze Zeit mit mir herumtrage'." Nach ihrer Eheschließung sollte die Familienplanung eigentlich an oberster Stelle stehen, doch Derek und Hayley werden durch einen Schicksalsschlag ausgebremst. Nur wenige Monate nach der Traumhochzeit erlitt Hayley ein Schädelhämatom durch ein geplatztes Blutgefäß und musste umgehend operiert werden.

Getty Images Derek Hough, Schauspieler

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im September 2024

Instagram / hayley.erbert Derek Hough und Hayley Erbert im Oktober 2024