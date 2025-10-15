Messer-Vorwurf: Britney Spears kontert Ex Kevin Federline

Britney Spears (43) wehrt sich gegen die Vorwürfe aus dem bevorstehenden Enthüllungsbuch ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47) – und das noch vor dessen Veröffentlichung am 21. Oktober. Kürzlich wurde bereits bekannt, dass Kevin darin vermeintliche Äußerungen der gemeinsamen Söhne wiedergibt, die die Sängerin in ein fragwürdiges Licht rücken sollen. Unter anderem schreibt er, Britney sei nachts wortlos – mit einem Messer in der Hand – an der Tür des Kinderzimmers gestanden. Dass Kevin ausgerechnet jetzt seine Memoiren veröffentlicht, ist auch kein Zufall, so Britneys Sprecherin. "Kevin versucht mit diesem Buch erneut, auf Britneys Kosten Profit zu machen – und das genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Kindesunterhalt ausgelaufen ist", heißt es in dem von People veröffentlichten Statement.

Weiter erklärt die Sprecherin, Britney sorge sich inmitten der erneuten öffentlichen Aufmerksamkeit ausschließlich um ihre beiden Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19). Ihr Umfeld betont seit Langem, wie sehr ihr das Verhältnis zu ihren Kindern am Herzen liegt – und wie sehr sie sich bemüht, trotz der komplizierten Familiengeschichte Normalität zu schaffen. Die jüngsten Schlagzeilen treffen also genau den wunden Punkt, den sie eigentlich schützen will: ihre Rolle als Mutter. Was genau vorgefallen ist, sollen Fans laut dem Statement Britneys eigener Autobiografie "The Woman in Me" entnehmen – darin habe die Sängerin ihre Sicht der Dinge bereits detailliert offengelegt.

Britney und Kevin hatten 2004 geheiratet und zwei Söhne bekommen, bevor ihre Ehe 2007 geschieden wurde. In den Jahren danach folgte ein erbitterter Sorgerechtsstreit, während Britney unter der Vormundschaft ihres Vaters stand. Kevin hatte zeitweise das alleinige Sorgerecht, wohingegen Britney nur eingeschränkten Kontakt zu ihren Kindern gewährt wurde. Erst nach dem Ende der Vormundschaft 2021 begann sie, sich schrittweise ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zurückzuerobern – ein Prozess, den sie bis heute offen mit ihren Fans auf Social Media teilt.

Anzeige Anzeige

Imago Bei einer Premiere in Hollywood: Britney Spears und Kevin Federline, 7. Oktober 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit ihren Söhnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004