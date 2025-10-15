Julian Zietlow klärt auf: Das lief in Thailand mit Edith

Kaum eine Begegnung hat zuletzt für so viel Trubel gesorgt wie die zwischen Edith Stehfest (30) und Julian Zietlow (41). Direkt nach der Bekanntgabe der Trennung von Eric Stehfest (36) wurde die zweifache Mutter in Thailand gemeinsam mit dem Unternehmer gesichtet. An einer Strandbar auf Koh Phangan wirkten die beiden entspannt und vertraut, während sie sichtlich Spaß miteinander hatten. Ihre Fans hingegen waren alles andere als entspannt: Die vermeintliche Nähe führte zu wilden Spekulationen in den sozialen Netzwerken. Doch Julian betont jetzt im Gespräch mit RTL: "Ich kannte Edith bis zu diesem Moment überhaupt nicht. Ich war auf Koh Phangan, mitten im Dschungel, gerade dabei, einen Wasserfall hochzuklettern. In einer kurzen Pause habe ich mein Handy gecheckt – und gesehen, dass ich eine Nachricht von ihr bekommen hatte."

Wie der Social-Media-Star weiter enthüllte, hatte Edith ihn spontan über Social Media kontaktiert, als sie beide zufällig auf derselben Insel waren. "Ich habe auf die Nachricht draufgeklickt, ihr Profil gesehen – Tattoos, eine interessante Ausstrahlung, dachte, irgendwie spannend. Sie schrieb, ob ich Zeit hätte und ob ich zum Strand komme. Also bin ich runter", verrät er weiter. Kurz darauf trafen sie sich am Strand, genossen ein, zwei Piña Coladas und drehten ein gemeinsames Reel. Was für ihn eine harmlose Begegnung war, eskalierte im Netz zu einem regelrechten Eklat. Einige Fans machten Julian sogar fälschlicherweise für das Ehe-Aus der Musikerin verantwortlich. Julian versichert gegenüber dem Sender: "Das war’s. Kein Date, keine Affäre, kein Drama. Ein Nachmittag am Strand – und plötzlich war ich laut Boulevard angeblich der Grund für eine Trennung. Ich nenne es einfach: Piña-Colada-Gate."

Doch die Musikerin heizte die Gerüchteküche weiter an – allerdings nicht mit Julian. In einer Instagram-Story teilte sie ein geheimnisvolles Schwarz-Weiß-Foto von einem Mann, dessen Gesicht nur zur Hälfte zu sehen war. Der Unbekannte trug einen auffälligen Ohrring und wies ein markantes Gesicht auf. Als Bildunterschrift wählte Edith lediglich ein Wort: "Meins". Wer hinter dem mysteriösen Schnappschuss steckte, behielt die Sängerin für sich. Einige Namen wurden von Fans zwar in den Raum geworfen, doch eine Auflösung folgte bisher nicht. Mit dieser Botschaft ließ sie ihre Follower ratlos zurück – und sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / katekolosovskaia, Instagram / edithstehfest Collage: Julian Zietlow und Edith Stehfest

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit