Geld gehabt: Darum bezahlte Jimi Blue Hotelrechnung nicht

In der finalen Folge von Diese Ochsenknechts spricht Jimi Blue Ochsenknecht (33) Klartext: Warum hat der Promi-Spross die Hotelrechnung – wegen der er hinter Gittern landete – so lange nicht bezahlt? Grund sei ein persönliches Problem mit dem Wirt gewesen. "Ich dachte mir: 'Komm, ich lasse den jetzt so lange noch bisschen warten.' Der hat mich einfach auch genervt mit dem, was er in der Öffentlichkeit immer gesagt hat", gibt Jimi zu. Heute bereut er seine Dickköpfigkeit und denkt sich: "Du Idiot, du hast genug Geld gehabt, das hundertmal zu bezahlen, warum hast du es nicht einfach getan."

Jimi gesteht, er habe lieber sein "Ego wegstecken" und die Rechnung direkt begleichen sollen. Heute hat er aus seinen Fehlern gelernt. Dennoch nervt es ihn, was ihm teilweise in der Öffentlichkeit unterstellt wird. "Ich stehe nicht dafür gerade, dass ich ein Betrüger sein soll, weil das bin ich nicht. Ich wollte das Hotel definitiv nicht betrügen, weil ich kein Krimineller bin", macht er deutlich und erklärt: "Ich habe viele Sachen in der Vergangenheit aus Trotz gemacht und die sind mir immer wieder auf die Füße gefallen."

Der Vorfall mit der geprellten Rechnung ereignete sich zu Jimis 30. Geburtstag in einem österreichischen Hotel. Erst Jahre später brachte ihn die offene Rechnung zu Fall: Ende Juni wurde er dann schließlich mit einem europäischen Haftbefehl am Hamburger Flughafen von der Polizei aufgegriffen. Vor Gericht kam der 33-Jährige noch einmal mit einer Geldstrafe davon.

