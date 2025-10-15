Hat Antonia Hemmer ihren Freund im Supermarkt getroffen?

Antonia Hemmer (25) überrascht ihre Fans mit einer charmanten Geschichte über die erste Begegnung mit ihrem neuen Freund. In einer Instagram-Story verriet der Reality-TV-Star, dass ihre Liebesgeschichte am Wurstregal eines Supermarkts begann. "Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen, und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", erzählte Antonia mit einem Augenzwinkern. Seither gehe es nicht nur um Wurst, sondern auch um Gefühle zwischen den beiden. Ob diese anekdotische Erzählung der Wahrheit entspricht oder sie nur ihre humorvolle Seite zeigt, bleibt allerdings unklar.

Was hingegen sicher ist, ist Antonias Entschlossenheit, die Privatsphäre ihres Partners zu wahren. Seitdem sie ihre neue Liebe öffentlich gemacht hat, gibt sie sich bestens darin, seine Identität zu schützen. Kein Bild und kein Name ihres Freundes sind bisher publik geworden. "Es ist wichtig, dass man in einer solchen Öffentlichkeit immer noch etwas für sich behält", ließ sie ihre Fans bereits früher wissen. Gleichzeitig macht sie jedoch keinen Hehl aus ihrer Verliebtheit und gibt den einen oder anderen kleinen Einblick in ihr Beziehungsglück.

Die Fans freuen sich sichtlich für Antonia, die als einstige Teilnehmerin der Sendung Bauer sucht Frau bekannt wurde. Schon vor einigen Monaten hatte sie geschwärmt, wie sich die Beziehung von Anfang an ein besonderes Gefühl von "es passt einfach" verliehen hatte. Die frisch Verliebte wirkt wie auf Wolke sieben und zeigt sich offen für die Idee einer gemeinsamen Zukunft. Antonia scheint in ihrem Partner jemanden gefunden zu haben, der ihr Herz auf den ersten Blick erobert hat – und obwohl die Liebe im Supermarkt begann, hat sie nun ganz andere Höhen erreicht.

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit