Wegen Emma und Tim: Promihof-Ina vergießt bittere Tränen

Beim fröhlichen Treiben auf der Hofparty bei der Show "Der Promihof" knistert es zwischen Tim Kühnel und Emma Fernlund (24). Die beiden zogen sich in eine Hängematte zurück, wo sie flirteten und miteinander lachten. Tim überhäufte Emma mit Komplimenten wie: "Du bist smart, das ist attraktiv." Doch die enge Zweisamkeit der beiden blieb nicht unbemerkt. Ina Kina, die nur wenige Tage zuvor noch mit Tim geknutscht hatte, zeigte sich tief enttäuscht. Weinend zog sie sich zurück und erklärte: "Ich finde Männer einfach irgendwann ekelhaft alle!" Für Ina fühlte sich die Situation respektlos an, besonders da Tim ihr gegenüber keine Erklärung abgab, dass er Interesse an einer anderen habe.

Am darauffolgenden Morgen stellte Ina Emma zur Rede. "Für mich hat es sich gestern sehr scheiße angefühlt, das zu sehen, ohne dass mit mir gesprochen wurde", konfrontierte sie ihre Mitstreiterin. Doch weder Emma noch Tim waren sich einer Schuld bewusst. Emma betonte, dass der Realitystar ihr gegenüber erklärt habe, dass mit Ina nichts Ernstes laufe. Während sie vor Ina Verständnis zeigte, sah das Ganze im Einzelinterview anders aus: Gegenüber der Kamera betonte Emma, sie habe wenig Verständnis für die Gefühle ihrer Mitbewohnerin und kommentierte: "Wenn ich flirten will, dann mache ich das." Unterstützung erhielt Ina derweil von Alessandra Riili, die Solidarität bewies: "Girls support Girls."

Kurz vor Inas Konfrontation mit Emma sah es noch ganz anders aus: Tim bezeichnete die Blondine als "echten Jackpot" und beide küssten sich unter anderem heftig und unbemerkt im Umkleideraum des Hofs. In den aktuellen Folgen lief bisher noch nichts zwischen Emma und Tim, die Ex von Umut Tekin (28) zeigte sich jedoch unbeeindruckt von seiner Romanze mit Ina: "Die beiden sind nicht zusammen." Sie wolle Tim trotzdem näher kennenlernen und sehe in ihm "nicht nur einen Mann für eine Nacht."

Der Promihof – ab 15. Oktober immer mittwochs auf RTLZWEI, sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI Ina Kina bei "Der Promihof"

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

RTLZWEI Ina Kina und Emma Fernlund bei "Der Promihof"