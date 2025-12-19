Keine Zunge erlaubt: Keira Knightleys Kussregeln am Set

Keira Knightley (40) plaudert aus dem Nähkästchen – und zwar über Kuss-Etikette am Set: In der neuen Weihnachtskampagne von Waitrose, dem rom-comigen Kurzfilm "The Perfect Gift", küsst die Schauspielerin am Ende Komiker Joe Wilkinson. In der vierminütigen Hommage an die Filme von Richard Curtis (69), gedreht in Kingston, Surrey, treffen sich die beiden, flirten sich durch Schneegestöber und Käseproben – und landen schließlich im großen Leinwandmoment. Zu sehen ist der Spot seit dieser Woche, und Keira verriet am Mittwoch im Podcast "Dish by Waitrose", mit welchen Regeln der finale Kuss ablief und welche unerwartete Hürde sein Bart mit sich brachte.

"Zunge? Keine Zunge. Ich meine, die Regel ist keine Zunge. Bei Waitrose Xmas gibt es keine Zunge.", verdeutlicht Keira im Gespräch. Außerdem gelte am Set eine simple Höflichkeit: "Du isst nicht zum Mittag Knoblauch, außer du hasst die Person, dann so viel Knoblauch wie möglich", scherzte sie und ergänzte: "Ansonsten Kaugummi, minzfrisch. Ja, wir waren beide minzfrisch." Über den Drehpartner schwärmte die Schauspielerin: "Oh, er war so süß. Er hat so einen großen Bart, dass ich nicht nahe an seinen Mund kam." Ihre Kinder hätten beim Schauen gefragt: "Habt ihr euch geküsst?" Keira: "Irgendwie! Ich bin am Bart abgeprallt." Joe sei beim Kuss entspannt gewesen, nur das Tanzen habe ihn anfangs nervös gemacht, erzählte sie weiter.

Der Spot selbst spielt mit vertrauten Curtis-Motiven – vom Käse-Meet-Cute an der Waitrose-Theke bis zum romantischen Missverständnis, das Joe mit einer selbstgekochten Truthahn-Pie nach Omas Rezept ausräumt. Die Szene vor Keiras Haus zitiert dabei unübersehbar den Kartenmoment aus Tatsächlich... Liebe, in dem Andrew Lincoln (52) mit Botschaften vor der Tür steht. Regie führte Molly Manners, die zuletzt "One Day" inszenierte. Privat bleibt Keira gern bodenständig: Sie verbringt Zeit mit ihrer Familie, hält ihren Alltag weitgehend aus dem Rampenlicht und lässt bei solchen Projekten eher Charme und Humor sprechen als große Posen. Dass sie über Pfefferminz, Knoblauch und Bärte lachen kann, zeigt, wie locker die Chemie am Set war – und warum Fans sie gerade in romantischen Geschichten so gern sehen.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images Keira Knightley, November 2022

Andrew Lincoln und Keira Knightley in "Tatsächlich... Liebe"

