Netflix enthüllt Cast: Neues "Assassin's Creed"-Duo bekannt

Die Besetzung der kommenden Netflix-Serie rund um das beliebte Videospiel-Franchise "Assassin's Creed" wächst weiter. Nach der Verpflichtung von Toby Wallace für die männliche Hauptrolle wurde nun auch die zweite zentrale Figur besetzt: Lola Petticrew wird an Wallace' Seite eine der Hauptrollen übernehmen. Die britische Schauspielerin ist bekannt aus Filmen wie "Say Nothing". Wie Deadline berichtet, handelt es sich bei den Charakteren der beiden jedoch um völlig neue, extra für die Serie entwickelte Figuren. Weder Toby noch Lola werden Rollen aus den Spielen der Ubisoft-Reihe verkörpern.

Mit der Serie bleibt Netflix dem typischen Kernkonzept von "Assassin's Creed" treu. Der ewige Konflikt zwischen zwei rivalisierenden Gruppen – einer, die durch Kontrolle Macht erlangen möchte, und der anderen, die für die Freiheit des menschlichen Willens kämpft – wird auch hier im Mittelpunkt stehen. Neben dem geheimnisvollen Kräftemessen verspricht die Serie zeitreisende Abenteuer in verschiedene historische Epochen. Genauere Details zur Handlung wurden noch nicht veröffentlicht. Es gibt jedoch Spekulationen über eine zentrale Handlung, die ins antike Rom führt, ein Setting, das bisher keine Rolle in den Spielen der Reihe hatte.

Hinter der Netflix-Adaption stecken die Produzenten David Wiener und Roberto Patino, die beide bereits durch ihre Arbeit an Serien wie "Fear The Walking Dead: Flight 462" bzw. "Westworld" von sich reden gemacht haben. Während Toby zuletzt in der gefeierten Serie "Euphoria" eine Rolle bekam, machte auch Lola durch Projekte in Film und Fernsehen auf sich aufmerksam. Für die Fans bleibt besonders spannend, wie sich die neuen Figuren und das noch unbekannte Setting in das beliebte Universum einfügen werden.

Getty Images Lola Petticrew beim Photocall zu "Trespasses" im Ham Yard Hotel in London, 4. November 2025

Getty Images Toby Wallace, Schauspieler, 2025

Imago Michael Fassbender im Film "Assassin’s Creed"

